Danmark ydmygede Polen

FODBOLD: Det danske fodboldlandshold fik pustet liv i VM-drømmen med en knusende sikker 4-0-sejr hjemme over Polen.

Målene blev sat ind af Thomas Delaney og Andreas Cornelius i første halvleg samt Nicolai Jørgensen og Christian Eriksen i anden halvleg.

Danmark sprudlede fra start i fredagens VM-kvalifikationskamp og dominerede generelt kampen, som var den bedste under landstræner Åge Hareide indtil nu.

Hareide overraskede med flere taktiske dispositioner såsom Andreas Cornelius som kantspiller og Jens Stryger Larsen som venstreback i stedet for Riza Durmisi.

Pione Sisto havde fået en plads i angrebstrioen, mens Andreas Bjelland var blevet makker med Simon Kjær i forsvaret.

Endelig var fysisk stærke Henrik Dalsgaard en stabil back i højresiden med gode løb frem ad banen.

De mange ændringer gav bonus. Danskerne gik til sagen med stor aggressivitet og energi, og polakkerne blev i flere situationer udspillet.

En umarkeret Delaney headede Danmark foran 1-0 efter et kvarter på et hjørnespark fra Christian Eriksen, som udnyttede et stort hul i den polske zoneopdækning.

Delaney havde allerede forsøgt sig med et yderst kvalificeret langskud i kampens første minut, som Polens keeper Lukasz Fabianski fik verfet over mål.

Mange af de 34.505 tilskuere havde ikke fundet vej til deres pladser på grund af massive problemer ved billetkøerne uden for Parken.

Så tilskuerne strømmede stadig ind midtvejs i første halvleg, i takt med at Danmark havde flere halve chancer, som ikke blev udnyttet.

Og man sad med en fornemmelse af, at det var nu, danskerne havde mulighed for at lukke kampen.

Det gjorde Cornelius sit til, da han fordoblede føringen tre minutter før pausen, efter at Eriksen igen viste sin evne som assistmager.

Eriksen opsnappede selv bolden, og i stedet for blot at aflevere bolden i blinde fandt Tottenham-kreatøren med et chip en helt fri Cornelius, som hamrede 2-0-målet i nettet.

Polen fik sine muligheder, og især Robert Lewandowski skabte uro, når han fik bolden i feltet.

Danmark styrede også begivenhederne i anden halvleg, mens Polen fortsat famlede efter det spil, der har bragt holdet op som etter i puljen.

En velspillende Eriksen tryllede igen og fik tvunget Fabianski til en svag returbold, som Nicolai Jørgensen sparkede fladt ind til 3-0-føring.

Tilskuerne krævede Nicklas Bendtner på banen, og han blev med store jubelbrøl skiftet ind efter 75 minutter til sin første landskamp i næsten to år.

Eriksen krydrede sin indsats med et perlemål at gå hjem på, da han gjorde det til 4-0 efter 80 minutter.

Med sejren ser det igen lovende ud for Danmark i VM-gruppe E, hvor Polen fortsat fører gruppen med 16 point efter syv kampe.

Montenegro vandt tidligere fredag aften 3-0 ude over Kasakhstan og har på andenpladsen 13 point efter syv kampe.

Danmark er nu også oppe på 13 point og mangler blandt andet at møde Montenegro på udebane.

Inden da venter mandagens opgør ude mod Armenien, hvor en sejr mere formentlig er påkrævet for Hareides tropper.

Spiller Danmark som i fredagens afklapsning af Polen, kan det sagtens lade sig gøre.

