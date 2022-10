19 grader i klasselokaler kan svække koncentrationsevnen

Når klokken ringer ind til undervisning mandag morgen, vil temperaturen i folkeskoler landet over være sænket til 19 grader.

Det sker, efter at regeringen, kommuner og regioner i september blev enige om at skrue ned for temperaturen i offentlige bygninger for at spare på energien.

De lavere temperaturer kan påvirke nogle elevers evne til at koncentrere sig, vurderer direktør i Dansk Center for Undervisningsmiljø Jannie Moon Lindskov.

- Man må forvente, at eleverne reagerer forskelligt. Det er individuelt, hvordan sænkede temperaturer opleves.

- Men de elever, der påvirkes mest, kan opleve en form for stivhed og anspændthed i kroppen, der kan gøre det lidt sværere at sidde stille og koncentrere sig, fordi kroppen bruger mere energi på at holde varmen end ellers, siger hun.

Det kan give uro i klasserne, hvis man ikke sætter ind med forebyggende tiltag, lyder det fra direktøren i det statslige videnscenter for undervisningsmiljø.

Hun opfordrer forældrene til at give børnene ekstra varmt tøj med.

- Forældrene kan også sørge for at barnet har en ekstra trøje, ekstra strømper eller måske hjemmesko med, siger hun.

Derudover er det vigtigt at tænke bevægelse ind i timerne, lyder opfordringen til lærerne:

- Det er en god anledning til at få tænkt bevægelse ind i undervisningen, hvis man ikke allerede er godt i gang med det.

- At få skabt en varieret undervisning, hvor man undgår for meget stillesiddende undervisning.

- Man kan give eleverne nogle opgaver væk fra klassen, så de kan komme ud og røre sig lidt, siger Jannie Moon Lindskov.

Selv om det gælder om at begrænse varmegraderne i lokalerne, skal der stadig luftes ud i lokalerne, understreger hun.

- For der bliver stadig spist madpakker i klasserne, og nu går vi også efteråret i møde med vådt tøj og sko i klasserne. Så det er vigtigt at få luftet ud og skabe gennemtræk i lokalet, når man holder pause, siger hun.

I Skolelederforeningen bakker man op om tiltaget, forklarer foreningens formand, Claus Hjortdal.

- Det er et nødvendigt initiativ, så enkelt er det. Vi skal spare på energien, og vi er nødt til at hjælpe hinanden med det her.

- Det at vi skruer to grader ned kommer til at betyde meget samlet set i hele landet. Det er et offer, vi uden at blinke bare efterlever, siger han.

De sænkede temperaturer gælder fra 1. oktober, men omfatter dog ikke eksempelvis sygehuse, plejehjem og vuggestuer.

/ritzau/