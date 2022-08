49-årig amatørrytter mistede livet efter løbsulykke i Aalborg

En 49-årig amatørrytter fra Skanderborgområdet afgik lørdag ved døden efter et styrt under et hesteløb ved Racing Arena Aalborg lørdag først på aftenen.

Alarmen indløb til Nordjyllands Politi klokken 18.38.

- Hun deltog i hesteløbet og faldt af hesten. Efterfølgende pådrog hun sig skader, fortæller vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi.

Galopnyt.dk har talt med Lars Hellerup, som er direktør for banen. Han oplyser, at rytteren var ved bevidsthed efter styrtet, inden hun blev bragt til hospitalet.

Den 49-årige kvinde efterlader sig mand og to børn, som har været til stede ved banen.