49-årig amatørrytter mister livet efter løbsulykke i Aalborg

En 49-årig amatørrytter er afgået ved døden efter et styrt under et løb i Aalborg lørdag.

Det skriver organisationen Dansk Hestevæddeløb på sin hjemmeside.

Kvinden blev efter ulykken hastet til Aalborg Sygehus, men hendes liv stod ikke til at redde.

Organisationen skriver ikke, hvordan ulykken er sket.

Over for B.T. har Nordjyllands Politi beskrevet ulykken som "tragisk", men det har ikke ønsket at gå yderligere ind i sagen af hensyn til familien.

I pressemeddelelsen udtrykker Dansk Hestevæddeløb "den største medfølelse" over for rytteren og hendes pårørende.

Det sker sammen med foreningen Dansk Galop, Jydsk Væddeløbsbane og Racing Arena Aalborg, hvor ulykken skete.

Ifølge Galopnyt.dk skete ulykken under et løb, hvor hesten snublede og rytteren blev kastet til jorden.

Banens direktør, Lars Hellerup siger til Galopnyt.dk at rytteren var ved bevidsthed, da hun blev bragt til hospitalet.