7-Eleven er ramt af hackerangreb: Fem butikker er genåbnet

Mens størstedelen af de 176 7-Eleven butikker i Danmark tirsdag formiddag fortsat holder lukket, tager fem af dem igen imod kunder. Det skriver butikskæden på sin facebookside.

I de genåbnede butikker tages der dog kun imod kontanter og MobilePay.

Kæden forventer, at flere butikker vil genåbne på samme måde i løbet af dagen.

Butikkerne lukkede mandag, fordi medarbejderne som følge af et systemnedbrud ikke kunne benytte kasserne eller tage imod betaling.

7-Eleven mistænker fortsat, at det skyldes et hackerangreb.

- Vi blev i går udsat for et hackerangreb. Vi har fået få butikker på benene i løbet af natten, hvilket betyder, at nedenstående fem butikker er åbne for salg med MobilePay og kontanter. Der kan trygt handles i disse butikker, lyder det tirsdag formiddag.

- Vi forventer at åbne flere i løbet af dagen. De resterende butikker er fortsat lukkede for nu.

Butikkerne, der igen tager imod kunder, ligger alle i hovedstadsområdet.

De genåbnede butikker tæller den ved Rigshospitalet, den på Vesterbrogade, den i Lyngby Storcenter og den på Gammel Kongevej i København.

Også en 7-Eleven butik ved Buddinge Station i Søborg tager atter imod kunder.

Man kan stadig hente sine pakker hos butikskæden, hvis de er sendt med GLS. Er de ankommet med firmaet Sharebox, kan kunder henvende sig til 7-Eleven på Facebook, hvor de vil blive hjulpet videre.

7-Eleven har i alt 176 butikker i Danmark. De ligger primært i København, Aarhus, Aalborg og Odense, men også i mindre byer, i lufthavne og langs togstationer i hele landet.

Butikkerne ligger også ved fem hospitaler, og en sjette er på vej.

Der er blandt andet en 7-Eleven ved Rigshospitalet, Viborg Regionshospital og Aalborg Universitetshospital.

/ritzau/