AaB-spiller fritages fra træning: Har opført sig uacceptabelt

FODBOLD:AaB fritager Yahya Nadrani fra træning. Det skriver klubben i et opslag på sin Facebookside. Her er meldingen, at Yahya Nadrani på ubestemt tid ikke træner med AaB’s trup.

Beslutningen er truffet på baggrund af uacceptabel opførsel over for en holdkammerat, skiver klubben.

- Der har foregået en opførsel, som ikke er acceptabel og som ikke er forenelig med den måde, jeg ønsker at være cheftræner på eller med klubbens værdier i øvrigt, siger AaB’s cheftræner Erik Hamrén.

Klubben oplyser, at der ikke er yderligere kommentarer til sagen for nuværende.

Yahya Nadrani kom til AaB for ganske kort tid siden, han skrev kontrakt med klubben 15. september i går - altså for mindre end to måneder siden.