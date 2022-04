Her flyver Aalborg Lufthavn flest danskere hen i påsken

Det har indtil videre været et glædeligt gensyn med proppede fly i dagene op til påsken for Aalborg Lufthavn.

Det fortæller lufthavnens administrerende direktør, Niels Hemmingsen.

- Jeg har ikke de helt præcise tal for antallet af passagerer, men det ligner 2019-niveauet - altså før corona, siger direktøren søndag.

Destinationerne er en blanding af charterferier i Sydeuropa og de længere destinationer, hvor man tager et stop i København eller Amsterdam og videre derfra til USA - særligt New York, fastslår han.

- Og det afviger sådan set ikke fra destinationerne fra påskedagene inden corona indtraf, lyder det.

I Europa flyver passagererne fra Aalborg Lufthavn særligt til storbyer som Rom og Paris, men Malaga tager dog prisen som lufthavnens tungeste påskedestination på det europæiske kontinent.

Lufthavnen havde det første store ryk af rejselystne danskere fredag. Det andet ryk var søndag, og så vil den helt store rejsedag i påsken falde onsdag, siger han. Fredag alene havde lufthavnen 6000 passagerer.

- Vi kan generelt se, at de fly, vi sender afsted, er propfyldte. Det er vi naturligvis meget positive over. Man kan virkelig fornemme en stor rejselyst blandt danskerne lige nu.

- Her ser vi så en blanding af passagerer, der har været meget tidligt ude for at booke deres rejse, men der er også en del danskere, som har taget en hurtig beslutning om at komme afsted, lyder det.

Niveauet af passagerer i påsken overrasker ikke Niels Hemmingsen. Marts måned viste nemlig tegn på, at lufthavnen generelt nærmer sig et mere normalt niveau, der ikke er præget af nedlukninger.

Aalborg Lufthavn var i marts på 83 procent af antallet af passagerer sammenlignet med samme måned i 2019.

- I alt havde vi lidt over 100.000 passagerer igennem vores lufthavn i marts. Og i april kommer vi endnu tættere på det tidligere niveau.

- De foreløbige tal viser, at vi i april kommer til at ligge lige over eller lige under tallene fra før corona, siger Niels Hemmingsen.

/ritzau/