Æg kan blive tre gange så dyre

DANMARK:Lige nu koster en bakke økologiske æg 28-30 kroner. En pakke skrabeæg er noget billigere. Men det kan meget vel ændre sig i den nærmeste fremtid. For at skulle give op mod 7 kroner for et æg, er ikke utænkeligt.

Det fortæller Steen Bitsch, direktør i Vestjyllands Andel, til DR.

Direktøren oplyser, at producenterne er presset af stigende priser på foder, energi og andre råvarer på grund af krigen i Ukraine.

- Det er med æg som med alle andre fødevarer, at de kommer til at stige til et niveau, som er historisk, siger han til DR.

Steen Bitch oplyser desuden til DR, at priserne vil stige, når de nuværende kontrakter udløber.

- Vi kører på de gamle aftaler endnu, men når de udløber til sommer, så bliver det til nogle helt andre priser på fødevarer end dem, vi kender i dag, siger han.