Antallet af unge brugere af røgfrie nikotinprodukter stiger

Røgfrie nikotinprodukter hitter blandt de unge.

En ny undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen (SST) viser, at 12,9 procent af unge mellem 15 til 29 år dagligt eller lejlighedsvist bruger røgfrie nikotinprodukter.

For et år siden var der tale om 11,4 procent. Dermed er antallet af unge forbrugere af røgfrie nikotinprodukter steget med 13 procent.

Røgfrie nikotinprodukter omfatter blandt andet snus, tyggetobak og nikotinposer.

Dataindsamlingen til den nye undersøgelse fandt sted fra september til november 2022. 37.506 unge deltog i den.

Enhedschef i Sundhedsstyrelsen Niels Sandø er bekymret over udviklingen.

- Dels skal man som ung ikke være afhængig af nikotin, og det bliver man meget hurtigt af de her stoffer. Dels har det konsekvenser for udviklingen af hjernen og forskellige sygdomme, som man kan få af at bruge nikotin.

Ifølge enhedschefen kan stigningen skyldes, at mange unge ikke ved, at nikotin kan være skadeligt. Derudover har produkterne en sød smag, som kan gøre dem tillokkende, siger han.

Undersøgelsen viser desuden, at 17,3 procent af de unge mænd bruger produkterne dagligt eller lejlighedsvist, mens det samme gælder for 9 procent af de unge kvinder.

- Det ser ud til, at unge mænd er mere risikovillige og prøver flere ting af. Der er jo ingen, som tager en velovervejet beslutning om at blive afhængig, siger Niels Sandø.

- Der har vi som samfund et ansvar for, hvordan vi passer på og sørger for, at ikke alt for mange bliver afhængige af nikotin.

Det fremgår af undersøgelsen, at omkring halvdelen af de 15- til 17-årige forbrugere af røgfrie nikotinprodukter selv køber produkterne i supermarkeder, kiosker eller på tankstationer - og det er ulovligt.

Man skal nemlig være over 18 år for at kunne købe tyggetobak og nikotinposer. I Danmark er det forbudt at sælge snus.

- Det er et udtryk for, at den lovgivning, der er på området, ikke bliver overholdt, lyder det fra enhedschefen.

- Tilsyneladende tager man det ikke alvorligt i butikkerne, fordi de måske tror, at risikoen for at blive opdaget er lille, eller at konsekvenserne er for små, siger han.

