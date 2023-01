App, der advarer om fartkontrol lukker til februar

Mobilappen Fartkontrol.nu lukker ved udgangen af januar.

Det fremgår af en meddelelse i appen ifølge Avisen Danmark.

- Det er med stor ærgrelse, at vi ikke har mulighed for at drive appen videre på grund af tekniske udfordringer og nye krav fra Google Maps, vi ikke er i stand til at imødekomme, lyder beskeden.

Fartkontrol.nu advarer brugerne om fartkontroller samt uheld og andre trafikale forstyrrelser på de danske veje.

Det fungerer ved, at brugerne rapporterer fartkontroller, uheld eller køer ind til appen.

Markeringerne er derefter mulige at se for andre. Det er gratis at bruge appen.

Ifølge sin egen hjemmeside har appen over 300.000 aktive brugere i Danmark.

Appen er lovlig at bruge, men den og andre lignende tjenester har tidligere fået kritik fra flere politikere for at være amoralske.

Trafikforsker Harry Lahrmann fra Aalborg Universitet har dog tidligere sagt til Ritzau, at stemningen over for de såkaldte "sladre-apps" er positiv.

- Disse apps har egentlig den samme effekt, som hvis du ser en politibil, der kører rundt på gaden og patruljerer. Du kører jo pænt, når du ser en politibil, og den samme effekt kan en advarsel om fartkontrol også have for trafikanterne, har han sagt.

Rådet for Sikker Trafik anbefaler, at man kun bruger en app, der kan advare med lyd, så du slipper for at skulle læse sms'er eller beskeder, mens du kører.

På politiets egen hjemmeside, politi.dk, kan man også helt lovligt se, hvilke vejstrækninger i landet der overvåges af "automatisk fartkontrol".

En anden populær dansk app, WeShare, lukker også til februar.

Ifølge ejeren MobilePay skyldes det, at WeShare er bygget på en anden platform end MobilePay, og at det vil være for dyrt at holde WeShare ved lige på den nuværende platform.

