Babyboom blandt ulvene i Danmark kan være på vej

Op mod fem ulvekuld kan blive født i Danmark i år.

Det skriver Jyllands-Posten.

- Det er første gang i nyere tid siden ulvens genindvandring, at vi har fem ulvepar, som potentielt alle kan få hvalpe, siger Kent Olsen, videnskabelig chef på Naturhistorisk Museum i Aarhus og leder af den nationale ulveovervågning.

Han tilføjer, at der ikke er tvivl om, at tre af ulveparrene vil yngle i år. Det samme kan man dog ikke sige om de sidste to par.

- To af parrene er meget nydannede. Det er muligt, at de vil få hvalpe i år, men vi kan ikke sige det med samme sikkerhed som de øvrige tre par.

I 2012 satte ulven sine poter på dansk jord efter 200 års fravær.

Ulvebestanden i Europa plejer at stige med 30 procent om året. Ifølge Kent Olsen forventede man, at det også ville ske i Danmark, men sådan gik det ikke.

- Vi må konstatere, at bestandstilvæksten er gået væsentligt langsommere, end vi havde regnet med. Det har vist sig at være forårsaget af, at ulve forsvinder i Danmark, siger Kent Olsen.

Han påpeger, at data viser, at ulve bliver skudt i Danmark.

Ifølge Kent Olsen vil ulvebestanden vokse den nærmeste fremtid.

- I løbet af 2023 skal vi nok få yderligere pardannelser i Danmark. Hvis de fem par, vi har nu, får lov at blive og ikke forsvinder, fortsætter bestandstilvæksten.

Parringstiden for ulve er fra slutningen af februar til begyndelsen af marts. Hvalpene vil blive født i begyndelsen af maj.

Der er de seneste måneder blevet konstateret to nye ulvepar på dansk jord. I slutningen af december i Ulfborg-reviret og i slutningen af januar i Klosterhede-reviret.

I øjeblikket findes der cirka 29 ulve i Danmark - heraf fem ulvepar.

/ritzau/