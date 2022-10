Bil sejlede af vejen i den hidsige morgenregn

HJALLERUP:En bilist aquaplanede mandag morgen kort før klokken otte af vejen på Frederikshavnmotorvejen mellem Jyske Ås og Hjallerup. Det oplyser vagtchef Mads Hessellund fra Nordjyllands Politi.

Da bilen kørte af vejen ramte den det vildthegn, der står langs motorvejen, og bilen endte med at være så viklet ind i hegnet, at føreren ikke selv kunne komme ud af bilen, så der måtte hjælp til for at få ham fri.

Efterfølgende blev han kørt til kontrol på skadestuen, men ifølge politiets oplysninger er han ikke kommet alvorligt til skade.

Endnu et uheld på E45

Lidt senere skete der endnu et uheld på motorvej E45, også i sydgående retning kort før afkørslen ved Humlebakken. Her skete der udelukkende materiel skade, og da politiet nåede frem med en patrulje, var begge de implicerede biler kørt ud i nødsporet.