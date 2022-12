Bilhandel endte helt skævt - truede med pistolattrap

AABYBRO:En privat bilhandel endte helt galt søndag eftermiddag, i en grad så Nordjyllands Politi ved 16-tiden rykkede ret massivt ud. Ikke fordi bilen i handlen var i kriminelt dårlig stand, men fordi den ene af parterne pludselig havde trukket en "pistollignende genstand" og truet den anden part.

Det fortæller vagtchef Poul Fastergaard fra Nordjyllands Politi - der altså dirigerede adskillige patruljer til stedet.

Ud fra beskrivelserne nåede betjentene på stedet dog forholdsvis hurtigt til den konklusion, at der var tale om en pistolattrap og ikke et rigtigt funktionsdygtigt våben. Derfor begyndte politiet efter nogen tid at drosle indsatsen ned, men man leder stadig efter to mænd, der var involveret i handlen på den ene side.

De to mænd stak af fra stedet til fods, og der foreligger ikke noget brugbart signalement af dem, oplyser Poul Fastergaard.