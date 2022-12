Bilist finder død ulv på motorvej ved Esbjerg

Der er tirsdag blevet fundet en død ulv ved Esbjerg.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi til JydskeVestkysten. Naturstyrelsen bekræfter desuden fundet.

Den døde ulv blev fundet på Esbjergmotorvejen af en bilist. Bilisten samlede ulven op og kørte den til Tjæreborg, hvorefter den er blevet overleveret til Naturstyrelsen.

- Vi har nogle billeder af den, men vi skal have nogle mere præcise billeder, siger vildtkonsulent i Naturstyrelsen Tommy Hansen til Ritzau.

- Mine kolleger vil nu tage hånd om den og få frosset den ned og taget nogle DNA-prøver, så vi får fastslået, om det er en ægte ulv, og hvor den eventuelt stammer fra.

Efter de indledende undersøgelser vil Naturstyrelsen overlevere ulven til forskere på Aarhus Universitet.

- Ulven er jo først indvandret til Danmark i 2012, og Aarhus Universitet følger og overvåger dem, så et eksemplar som det her vil være meget interessant rent forskningsmæssigt, siger Tommy Hansen.

Ulven er formentlig blevet påkørt, men dødsårsagen er endnu ikke fastslået.

- Vi formoder, at den er trafikdræbt. På det billede, jeg har set af den, ser det ud til, at den har et eller to brækkede ben, så det ligner et trafikdrab, som så er sneet til i løbet af natten og så nu kommet frem igen, i forbindelse med at sneen er tøet, siger Tommy Hansen.

Efter knap 200 års fravær vendte ulven for nogle år siden tilbage i Danmark. Den første bekræftede ulv blev fundet død i Nationalpark Thy i Nordjylland i november 2012.

Siden er der observeret ulve og fundet DNA-spor fra ulve i det meste af Jylland. I dag er der cirka 30 ulve i Danmark. Heraf er 14 ulve født i løbet af 2022 ifølge Miljøstyrelsen.

