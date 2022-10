Søkabel ramt af fejl: Omfattende strømsvigt på Bornholm

Langt de fleste bornholmerne står mandag morgen uden strøm i kontakterne.

Det bekræfter både forsyningsselskabet Trefor El-net Øst og det lokale Bornholms Energi og Forsyning (Beof), der har startet sit beredskab op.

- Hele øen er uden strøm, siger PR- og pressechef ved Trefor Anya Palm.

- Vi får en forstyrrelse ind klokken 07.49. Vi sidder hele tiden og overvåger hele elnettet og kan se et knæk i forsyningen. Men vi kan ikke se hvorfor, siger hun.

Energinet ejer søkablet, der forsyner Bornholm med el.

- Kablet er stået af, og vi er i gang med at finde fejlen. Vi arbejder hårdt på at finde årsagen, oplyser Energinet kort før klokken 09.30.

Førsteprioritet mandag er ifølge Trefor at få strømmen tilbage i elnettet på Bornholm. Derefter skal det afklares, hvad der er sket. Mandag morgen er det alt for tidligt at spekulere i, hvad der ligger bag.

- Vi er klar over, at der har været aktivitet omkring Bornholm de seneste uger, så det er vigtigt at sige, at vi ikke ved, hvad der er sket endnu. Men der er ikke grund til spekulationer, det er sandsynligvis et almindeligt strømnedbrud, siger Anya Palm.

Det er Trefor Elnet Øst, der ejer elnettet på Bornholm.

Lokalt hjælper Beof med at få strømmen tilbage. Her tager man sine forholdsregler fra morgenstunden.

- Vi er i gang med at starte vores beredskab op, så vi er klar, hvis det bliver nødvendigt, siger Klaus Vesløv, der står for kommunikationen ved Beof.

Den lokale indsats fik strøm tilbage i dele af det centrale Rønne ved 08.30-tiden.

I takt med at der produceres el på øen, bliver strømmen sendt ud til de bornholmske husstande, oplyser Trefor.

/ritzau/