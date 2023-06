Nu kan passagerer betale med store sedler i busserne

Trafikselskaberne har brudt betalingsloven, når de har afvist buspassagerer, der ville købe billet med for store pengesedler.

Det vurderer Forbrugerombudsmanden, og nu vil Trafikselskaberne ændre praksis.

Det fremgår af en pressemeddelelse.

Hidtil har buschauffører kunne afvise en passager, der ville købe en enkeltbillet til eksempelvis 26 kroner med en 200-kroneseddel.

Begrundelsen har været, at chaufførerne kun kunne give byttepenge tilbage op til nærmeste hundrede kroner.

Men det er en forskelsbehandling af kontantbetalende forbrugere, der ikke er tilladt.

- Kontantreglen gælder også i busserne. Der er passagerer, som enten ønsker eller har brug for at kunne betale med kontanter, og de må ikke være forhindret i at kunne tage bussen af den grund. Kontantreglen er til for at beskytte dem, siger forbrugerombudsmanden Christina Toftegaard Nielsen i pressemeddelelsen.

Den nye praksis træder i kraft onsdag den 7. juni.

Trafikselskaberne er en forening, der består af seks trafikselskaber: BAT, Fynbus, Midttrafik, Movia, NT og Sydtrafik.

Forbrugerombudsmanden har allerede tilbage under corona-krisen set nærmere på kontantbetalingen i busserne.

Her afviste flere trafikselskaber at tage imod kontanter af frygt for smittefare.

Det fik forbrugerombudsmanden til at melde, at det kun var tilladt at afvise kunder med kontanter, hvis selskaberne havde indført selvbetjening i busserne.

/ritzau/