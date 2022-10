Coronasmitten falder trods forventning om det modsatte

I alle landets regioner falder både antallet af smittede og indlagte med coronavirus i øjeblikket. Det er i modsætning til forventningen hos Statens Serum Institut (SSI).

Faldet viser sig blandt andet i den seneste tendensrapport fra SSI. Her fremgår det, at der i uge 42 var 129 bekræftede smittede per 100.000 indbyggere. Det er anden uge i træk, det falder.

Til Jyllands-Posten siger Bolette Søborg, overlæge og sektionsleder i SSI, at det aktuelle dyk i smitte og indlæggelser overrasker, men at det er ganske reelt.

- Vi ser et dyk, både når vi måler på antal smittede, omfanget af indlæggelser og endelig indholdet af virus i spildevandet, siger hun.

Både myndigheder og eksperter har haft en forventning om, at coronasmitten ville stige frem mod efteråret og vinteren. Det har været tilfældet de seneste to år med coronavirus.

Det er også stadig Bolette Søborgs formodning, at sker i år.

Hun siger til Jyllands-Posten, at det nuværende fald derfor forventes at være midlertidigt, og at sæsoneffekten med stigende smitte "nok" tager over i den kommende tid.

Imens antallet af smittede og indlæggelser falder, er antallet af coronarelaterede dødsfald steget i uge 42, viser tendensrapporten.

Over hele ugen er der således registreret 88 døde med corona. I uge 41 var der 55.

Stigningen betyder, at SSI vurderer, at der i efterårsferien har været en overdødelighed blandt dem mellem 75 år og 84 år.

Den overordnede dødelighed i samfundet har dog været normal.

Forklaringen kan formentlig findes ved, at antallet af indlagte, der var testet positiv for corona, steg i ugerne inden efterårsferien. Dødsfald med corona kan nemlig registreres med flere ugers forsinkelse.

Med det faldende indlæggelsestal i uge 42 forventer Bolette Søborg, at antallet af coronarelaterede dødsfald ligeledes vil falde i de kommende uger.

- Antallet af indlagte falder i denne uge (uge 42, red.), og det forventer vi vil have en positiv effekt på dødeligheden, sagde Bolette Søborg torsdag i en pressemeddelelse fra SSI.

