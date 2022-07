Danish Crown tilbagekalder stor mængde rullepølse

Danish Crown tilbagekalder al rullepølse, som virksomheden har produceret siden 1. juni.

Det skyldes mistanke om et udbrud med listeria, skriver Danish Crown i en pressemeddelelse.

Danish Crown tilbagekaldte tidligere på ugen et parti rullepølse produceret den 29. juni.

Men nu har man ud fra et forsigtighedsprincip tilbagekaldt al rullepølse produceret siden 1. juni.

Lena Bjertrup, som er direktør for fødevaresikkerhed hos Danish Crown, siger i pressemeddelelsen, at der blev sat en omfattende testindsats i gang, efter at man tilbagekaldte det oprindelige parti.

- Vores test har ikke vist spor af listeria i rullepølse produceret tidligere end den 29. juni, men da vores test har indikeret, at enkelte produkter produceret efter den 29. juni kan indeholde listeria, har vi valgt at tilbagekalde al rullepølse produceret siden den 1. juni, siger hun i pressemeddelelsen.

Hun understreger, at i sådan en situation kan Danish Crown ikke være forsigtig nok.

Nye produkter sendes ikke på markedet, før der er en negativ listeriatest for hvert parti af rullepølse.

Konkret drejer det sig om mærkerne Pålækker Rullepølse, Pålækker Røget Rullepølse, Pålækker Friland Rullepølse, Tulip Multipak, Den Grønne Slagter Rullepølse, Pålægs Slagteren Røget Rullepølse, Pålægs Slagteren Rullepølse, Salling Røget Rullepølse, Salling Rullepølse, Viking Rullepølse, Steff Røget Rullepølse og Egelykke Rullepølse.

Derudover drejer det sig også om Aldi Rullepølse, Rema 1000 Rullepølse og Rema1000 Røget Rullepølse.

Alle de pågældende rullepølser med en produktionsdato 1. juni i år eller senere tilbagekaldes. Du skal som forbruger enten selv kassere dem eller aflevere dem til butikken.

/ritzau/