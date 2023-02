Danseinstruktør Britt Bendixen er død - 81 år

Danseinstruktør og tidligere dommer i "Vild med dans" Britt Bendixen er død i en alder af 81 år efter kort tids sygdom.

Det bekræfter hendes mangeårige veninde tv-produceren Piv Bernth over for B.T.

- Mange vil savne Britt med det lyse sind og den fordomsfrie tilgang til verden. For familien og de nærmeste venner er det et stort tab, der vil tage tid at forstå. Vi beder om ro og har ikke yderligere kommentarer, siger hun.

Ifølge B.T. døde den landskendte dansedommer efter kort tids sygdom, og TV 2 skriver, at hun sov stille ind natten til lørdag.

Britt Bendixen blev født 14. januar 1942 i København.

Hun voksede op på danseskolen Pejsegården i Husum i København, som hendes mor drev, indtil Britt Bendixen overtog den. Hun solgte skolen i 2015.

I en alder af 19 år blev Britt Bendixen uddannet danselærer, men hun arbejdede som koreograf det meste af sin karriere.

Britt Bendixen var mor til den 50-årige koreograf og instruktør Niclas Bendixen, som hun fik sammen med den amerikanske koreograf Gene Nettles, der døde i 1994.

Hun udgav i 2017 selvbiografien "Et lyst sind", hvor hun blandt andet fortalte om sit mangeårige forhold med it-projektleder Marianne Nybo.

Britt Bendixen blev dommer i "Vild med dans", da programmet gik i luften for første gang i 2005. Hun var med i 17 ud af 19 sæsoner.

I 2019 måtte hun holde en pause på grund af en hjerteoperation, men hun var tilbage i dommerstolen allerede året efter.

I 2021 besluttede hun sig for at trække stikket, og derfor var den markante tv-dommer ikke en del af dommerpanelet i den seneste sæson af TV 2-dansekonkurrencen.

Silas Holst, der igennem adskillige sæsoner har været professionel danser i "Vild med dans", reagerer på Britt Bendixens dødsfald i et opslag på Instagram.

Her skriver han blandt andet, at han er i chok.

- At verden skal undvære din livskraft og dig er ubærligt, lyder det fra Silas Holst, som tilføjer, at han vil dedikere lørdagens forestilling af "The Boyband Tour" i K.B. Hallen i København til Britt Bendixen.

Imens har danseren Thomas Evers Poulsen, som også har deltaget i danseprogrammet, delt et billede af Britt Bendixen i sin Instagram-story, hvor han skriver "Tak for dansen" og "Hvil i fred".

/ritzau/