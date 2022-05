Danske bier er i krise: 56 arter risikerer at forsvinde

Det summer ikke så meget af liv i insektverdenen, som det har gjort. En lang række insekter er i tilbagegang i Danmark, ikke mindst bien.

Faktisk er 56 biarter - hver femte vilde bi - i fare for at forsvinde fra den danske natur, lyder advarslen nu fra WWF Verdensnaturfonden, der i anledning af, at det fredag er Biens Dag, har gjort status på det summende insekt.

35 af biarterne kategoriseres som truede eller kritisk truede. 21 arter er sårbare, og 19 vilde biarter i Danmark er allerede uddøde.

Thor Hjarsen, seniorbiolog i WWF Verdensnaturfonden, kalder problemet alvorligt:

- En ting er, at vilde bier lever deres liv, yngler og agerer som bytte for eksempelvis fugle og dermed indgår i fødekæden. En anden ting er, de jo er med til at bestøve vores vilde blomster og til dels også vores afgrøder sammen med mange andre insekter.

Der er knap 300 vilde biarter i Danmark.

Problemet er, at landbrug og urbane områder har fjernet mange af biernes naturlige levesteder. Og så er gødning og ukrudtsmidler giftigt for de små væsener.

Rasmus Ejrnæs forsker i biodiversitet på Aarhus Universitet, og han siger, at bierne og sommerfuglene, som ligeledes er bestøvere, er blandt de mest truede arter i dansk natur.

- Det er et tab af den mangfoldighed, bierne repræsenterer. Der er nogle bier og sommerfugle, som vi simpelthen ikke kan se mere i vores natur.

- Det er biodiversitetens krise i en nøddeskal, siger han.

Thor Hjarsen beretter også om et problem for fødevaresikkerheden grundet insekternes afgørende betydning for afgrøder:

- At bierne har en vigtig rolle for økosystemet og vores fødevareproduktion er jo kernen i det her problem, siger han.

Seniorbiologen siger, at der skal skabes flere vilde levesteder for at afhjælpe problemet.

Men der er sådan set også mere lavpraktiske handlinger, den enkelte borger kan foretage sig.

- En ting er at få meget mere vild natur i Danmark.

- Men hvis du først skaber nogle levesteder i din have eller den park, du bor i nærheden af, så kommer de faktisk også, siger han.

/ritzau/