Ejer af Aalborg Storcenter beder vagter være synlige

Danske Shoppingcentre, som er et selskab, der ejer 18 shoppingcentre rundt om i landet, beder deres vagter og personale være mere synlige mandag.

Det sker for at skabe tryghed efter skudangrebet i Field's søndag. Det oplyser Finn Sture Madsen, som er Chief Operations Officer i Danske Shoppingcentre.

- Vi har sagt til både vores vagter og medarbejdere, at vi synes, at de skal være ekstra synlige i centrene i dag, så de kan tale med både kunderne og butikkerne, siger han.

Finn Sture Madsen forventer, at der vil være kunder, der har spørgsmål.

- Det stiller vi os selvfølgelig til rådighed for, for at skabe noget tryghed, uddyber han.

Danske Shoppingcentre ejer blandt andet Frederiksberg Centret, Kolding Storcenter og Aalborg Storcenter. Field's er ejet af et andet selskab.

Finn Sture Madsen siger også, at når man arbejder med shoppingcentre, er man selvfølgelig berørt af skyderiet i Fields. Han sender tanker til ofrene og de pårørende.

Selskabet har holdt et internt møde mandag morgen.

- Det er jo et mareridt, når man ejer et center, at sådan noget sker, og det havde vi behov for at tale om, og lige genopfriske hvad vi gør, siger han.

Danske Shoppingcentre har været i dialog med politiet og deres vagtselskaber, og der er ikke behov for, at firmaet ændrer procedurer på nuværende tidspunkt, lyder det.

Men Finn Sture Madsen understreger, at de selvfølgelig følger anbefalingerne fra politiet, hvis der skulle komme nogle nye.

