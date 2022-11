En sælsom politiopgave i Østre Anlæg

AALBORG:En betjent på patrulje i Aalborg kan blive sendt på mange forskellige slags opgaver - nogle gange også i den mere kuriøse og aldeles harmløse afdeling.

Således i Aalborg søndag eftermiddag, hvor en mand kontaktede politiet, fordi han havde set et dyr i Østre Anlæg, som han var bange for kunne være en skorpion, som nogen havde sluppet løs. Det fortæller vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi.

Efter at have beskrevet dyret nærmere, så blev et andet muligt udfald af artsbestemmelsen af dyret, at der kunne være tale om en hummer. Det ville nok være mindre drabeligt end en skorpion, men lokaliteten taget i betragtning ikke væsentligt mindre mærkeligt.

Den nærmeste patruljevogn blev kontaktet for at forsøge at redde trådende ud, og skæbnen ville det, at en af betjentene i vognen faktisk havde haft arbejde i krybdyrhuset i Aalborg Zoo i flere år. Så var der nogen i etaten på arbejde denne første søndag i advent, der kunne artsbestemme kræet i Østre Anlæg, så sad betjenten i lige netop den patruljevogn.

I mellemtiden var der også blevet taget et billede, som betjenten fik sendt - og på baggrund af billeddokumentationen blev der sagt "søkrebs". Hvilket straks gav mere mening.

Vel ankommet til stedet var der enighed om søkrebs, og det lille dyr på afveje blev hjulpet tilbage til dets habitat. Og dermed lukkede Nordjyllands Politi sagen. Så om krebsen har været på jagt, eller om en måge har haft fat i den, men har måtte slippe sin planlagte aftensmad, bliver derfor næppe opklaret.