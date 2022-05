En ud af fem får medhold ved at klage over parkeringsbøder

Der er god chance for at slippe af med en parkeringsbøde.

Det skriver bilejernes organisation FDM på baggrund af Parkeringsklagenævnets årsrapport. Nævnet har siden 2018 behandlet klager fra private parkeringsselskaber.

Man kan nemlig klage over den lille gule hilsen under vinduesviskeren, når afsenderen er et privat parkeringsselskab.

Sidste år afgjorde nævnet i alt 571 sager. I 22 procent af sagerne fik klageren medhold.

438 andre sager nåede slet ikke frem til nævnet, men frafaldt inden da. I 83 procent af tilfældene, fordi parkeringsselskabet opgav deres krav.

Det koster 175 kroner i gebyr at klage til Parkeringsklagenævnet, men gebyret bliver betalt tilbage, hvis klageren får medhold.

Omvendt må parkeringsselskaberne hoste op med 3500 kroner i gebyr, hvis de taber en sag i nævnet.

De fleste klager handlede om problemer med den digitale parkeringsregistrering. Dernæst klagede folk over skiltningen på parkeringsstedet. Tredjeflest klager handlede om parkeringsskiver.

- At så mange af sagerne fortsat handler om digital registrering og skiltning understreger for os, at parkeringsbranchen med fordel kan gøre skiltningen og praktikken omkring parkering mere tydelig og forståelig for bilisterne, udtaler Dennis Lange, der er chefkonsulent i FDM.

/ritzau/