Skal du have penge tilbage i skat?

DANMARK:Det kan godt være, at Skat siger, du kan tjekke din årsopgørelse for 2022 fra mandag 13. marts. Men vi ved jo alle sammen godt, at det sker fredagen før. Igennem adskillige år har Skat nemlig åbnet for at tjekke, om deres systemer kører og kan holde til presset.

For hvad enten vi skal have penge tilbage eller skal af med nogle, så plejer der at være ganske meget drøn på skat.dk, når først en lem til slusen mod den, for nogle, store afsløring finder sted.

Så på fredag - altså fredag 10. marts - kan vi forvente, at Skat åbner for porten til enten himmel eller helvede - eller noget midt imellem. Hvis det går som mange andre år, sker det nok sidst på eftermiddagen.

Fristen for at rette årsopgørelsen er 1. maj 2023. Hvis du oplyser inden fristen, og du skal have penge tilbage, vil du få dem udbetalt hurtigere. Skat oplyser på sin hjemmeside, at pengene i så fald vil ryge ind på din konto 14. april 2023.

I nogle tilfælde tager det dog længere tid, før pengene udbetales. Det er fx, hvis du mangler at udfylde et oplysningsskema, ved større overskydende skat eller hvis du eller din ægtefælle har gæld til det offentlige, som skal modregnes.

I den mindre sjove afdeling skal det siges, at fristen for frivillig betaling af restskat er 3. juli 2023.