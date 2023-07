Vindstød af stormstyrke aflyser færger til Norge og Læsø

Udfordrende vejrforhold får færgeselskaberne Color Line og Fjord Line til at aflyse afgange mellem Hirtshals og Kristiansand søndag.

Det skriver nyhedsbureauet NTB.

- Vejret og vindforholdene er lidt udfordrende, især i Hirtshals. Der er meldt 22-23 meter vind i sekundet, siger Color Lines salgs- og marketingchef Nina Moland Andersen til det norske medie Fædrelandsvennen.

Hos Color Line, er der tale om eftermiddagsafgangen fra Kristiansand og afgangen fra Hirtshals klokken 20.45.

Over tusinde passagerer var booket til afgangen fra Hirtshals til Kristiansand, mens 873 passagerer venter på, at færgefarten genoptages fra Kristiansand til Hirtshals. Det oplyser Nina Moland Andersen.

De er blevet ombooket til den næste afgang, der ifølge NTB afgår fra Kristiansand klokken 8 mandag morgen, og stævner ud fra Hirtshals klokken 12.15.

Nogle må dog forventes at skulle ruste sig med ekstra tålmodighed og vente til afgangen, der går 16.30 fra Kristiansand og sejler retur fra Hirtshals 20.45 mandag, skriver NTB.

Den administrerende direktør for Fjord Line, Brian Thorsted Hansen, fortæller ligeledes til Fædrelandsvennen, at de har aflyst søndagens sidste to afgange over Skagerrak.

Her er årsagen også de udfordrende vejrforhold.

Fjord Line oplyser dog ikke, hvor mange passagerer, der er blevet ramt af de aflyste afgange.

Læsøfærgen også ramt

Det er ikke kun afgangene til Norge, som er berørt af vinden.

Læsøfærgen skriver på sin hjemmeside og sin Facebook-side, at flere afgange søndag er blevet aflyst.

Det drejer sig om afgangene 13.30, 17.10 og 18.40 fra Læsø og 15.20, 19.00 og 20.30 fra Frederikshavn.

Stormstyrke

DMI skriver søndag aften på Twitter, at der i Nordjylland ved kysten ud til Skagerrak er blevet målt vindstød af stormstyrke.

På grund af vindforholdene har Vejdirektoratet tidligere søndag frarådet, at lette køretøjer bevæger sig hen over flere danske broer.

Der var tale om Øresundsbroen, Svendborgsundbroen, Vejlefjordbroen og Sallingsundbroen.

Ved alle broer forventes vinden aftagende i løbet af søndag aften, skriver Vejdirektoratet.

Det fremgår ikke længere af Vejdirektoratets Trafikinfo, at styrelsen fraråder lette køretøjer at bevæge sig hen over de fire broer.

Vi har en blæsende søndag aften . Mest blæsende er det i Nordjylland ved kysten ud til Skagerrak, her har vindstødene været oppe på stormstyrke. Et vindstød er en kastevind af få sekunders varighed, der afviger meget fra middelvinden der måles som et gennemsnit over 10 minutter. pic.twitter.com/NRw3eAhTkM — DMI (@dmidk) July 2, 2023

/ritzau/