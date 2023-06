Bilferie sydpå? Her er fem gode råd, inden du sætter dig bag rattet

NORDJYLLAND:Skal du på bilferie, så er du ikke alene. Omkring en million danske bilejere sætter sig nemlig ind i deres bil for at køre på ferie - langt de fleste sydpå. Og mange af de bilister kan spare sig for en bunke ærgrelser, hvis de sørger for at have forberedt ikke bare sig selv, men i særdeleshed også deres bil på ferieturens strabadser.

Det vurderer landets største synsvirksomhed, Applus+ Bilsyn, der hvert år syner over en halv million biler og aktivt følger bilisternes ferievaner og udfordringer på årets mest populære og længste køretur.

Alle, der har været på bilferie, kender synet af bilister i nødsporet, og det er på godt nordjysk træls at havne der. Mere end 9.000 danske bilister kontakter hver sommer SOS International for at få vejhjælp i udlandet, fordi bilens mekanik går i stykker.

- Derfor skal man som det allerførste, foretage en kontrol af bilens væsentligste funktioner, før man triller afsted, siger teknisk konsulent hos Applus+ Bilsyn, John Gantzhorn.

Han kommer med fem gode råd til tjek forud for de lange køreture på ferierne.

1 Tjek af bilens olie, væsker, dæktryk og aircondition

Tjek bilens væsker. Foto: FDM

Tjek også eventuelle rød-lygte-fejl i dashboardet. Er bilen over ti år, bør man overveje at få et bremsetjek i synshallen, og for at skabe en bedre forbrænding at tilføre et additiv i brændstoftanken.

For el-bilejerne er den gode nyhed, at det kræver mindre forberedelse, end når man kører afsted i en almindelig benzin- eller dieselbil.

- Kort og godt slipper man for det nødvendige tjek af bilens motor med remme, olier og væsker, som er nødvendige ved en benzin-eller dieseldrevet bil, forklarer John Gantzhorn.

2 Forbered dig på det værst tænkelige - en ulykke

Du skal være forberedt på, at der kan ske en ulykke. Foto: Lars Pauli

Forbered dig på, hvis det værst tænkelige skulle ske, nemlig at du bliver involveret i en trafikulykke. Sørg for at tjekke op på bilens nødudstyr, herunder refleksveste og advarselstrekant.

Modsat i Danmark er det i udlandet ikke altid nemt at udveksle information med andre involverede trafikanter og indhente den rette dokumentation til sit forsikringsselskab.

Sørg for at have de nødvendige forsikringspapirer med hjemmefra, det samme gælder kontaktoplysninger til ens forsikringsselskab og eventuelt vejhjælp.

3 Forsøg at undgå kø

Turene på motorvejene kan føre til trafikulykker. Så er det vigtigt at være forberedt. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Tag dine forholdsregler for at undgå spildtiden og ærgrelsen ved at sidde i kø, hvilket der desværre er stor risiko for.

I Tyskland forventer ADAC flere rejsende end sidste år og derfor feriekøer ind og ud ad de største byer.

Med andre ord: plænlæg din rute hjemmefra og forsøg at undgå de store rejsedage, der næsten uvægerligt skaber kaos på vejnettet.

4 Specielt for el-bilejere: Find vej til ladestationer

Sørg for at have de rette apps til at finde ladestationer. Foto: Lars Pauli

Kører man ud i sommeren i en elbil - og sådan en ejer mere end 140.000 danskere for indeværende ifølge spritnye tal fra De Danske Bilimportører - bør man have downloadet de rette ladestander-apps hjemmefra.

- Det er stadig noget mere besværligt at finde ladestandere, herunder superchargers (DC-strøm), i Sydeuropa end herhjemme. Tesla har åbnet hovedparten af sine ladestandere op for andre elbilmærker, men har man ikke en Tesla, som automatisk finder en ladestander, bør man downloade Tesla Supercharger-appen og Ionity. Så bliver det nemmere at finde vej til at ladestandere langs motorvejene, vurderer John Gantzhorn.

5 Få overblik over de europæiske vejafgifter

Sørg for at have styr på miljømærker og deslige, hvor du planlægger at komme frem på ferieturen. Lars Termansen

Få et overblik over mærkekrav på hele rejsen, så man ikke ender med en trafikbøde, der beløber sig til omkring 100 euro plus administration per forseelse og er betalingspligtig for danskere. Køb et miljømærke til Tyskland før afrejse.

- På ADAC kan man benytte en ruteplanner, der udregner, hvilke mærker man skal købe, samt udgifter til bro, motorveje og brændstof på ferien. Her kan man f.eks. se, at en bilferie til Sanremo i Italien indebærer udgifter på 42 Euro til en vignette i Schweiz samt bro- og tunnelafgifter på 60 Euro, forklarer John Gantzhorn.