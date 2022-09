Fjernvarmekunder slipper for vilde prisstigninger

Prisen på gas er steget 142 procent siden august 2021. Men for fjernvarmekunder tegner situationen umiddelbart væsentligt mindre kritisk.

Prisen på fjernvarme ser nemlig ud til at holde sig nogenlunde i ro ind i 2023.

Det viser en rundspørge, brancheorganisationen Dansk Fjernvarme har lavet blandt sine medlemmer, der tæller 360 danske fjernvarmeselskaber. 237 af dem har svaret.

Cirka 75 procent siger, at deres kunder kan vente uændrede priser eller maksimalt 10 procents stigning.

- Den gennemsnitlige fjernvarmekunde skal være glad. De steder, hvor prisen ikke bliver sat op eller kun beskedent bliver sat op, er det udtryk for, at selskaberne har rigtig mange produktionskilder til rådighed. Det er det, der gør, at fjernvarmesystemet er så robust, siger Rune Moesgaard, politisk chef i Dansk Fjernvarme.

Der er dog et "men". Selskabernes budgetter for 2023 er lagt ud fra de nuværende gas- og elpriser. Hvis de ændrer sig, så kan prisen for fjernvarmekunderne ændre sig.

Fjernvarmen produceres nemlig på kraftvarmeværker og affaldsforbrændingsanlæg, som også producerer og sælger el. Et indgreb i elmarkedet kan derfor påvirke prisen.

- Pengene, som selskaberne tjener på elmarkedet, går tilbage til fjernvarmeforbrugerne og sænker fjernvarmeprisen. Vælger man at begrænse den indtjening, der er på elmarkedet, så vil det blive lagt oven på fjernvarmekundernes pris.

I forhold til prisstigningerne på andre varmekilder, så befinder fjernvarmekunderne sig dog fortsat i en luksuslomme. Det er der en helt central grund til.

Fjernvarme produceres nemlig af blandt andet overskudsvarme fra industrien, eldrevne varmepumper og solvarme. Og det behøver ikke kun være én ting, som bruges på hvert anlæg.

Det bliver dog ikke alle fjernvarmekunder, der kan glæde sig over uændrede priser. En tiendedel af selskaberne, som er med i undersøgelsen, forventer en stigning på mellem 31 og 40 procent. Det skyldes ifølge Rune Moesgaard prisen på biomasse, som nogle selskaber bruger til at producere fjernvarme.

/ritzau/