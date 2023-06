Flere tager på ulvesafari: Gå aldrig tættere på end 500 meter

Ulve er i stigende grad genstand for såkaldt ulveturisme, hvor interesserede opsøger ulvenes leveområder.

Det får nu Miljøstyrelsen til at udgive et sæt anbefalinger om god opførsel, når man vil se ulve.

- I takt med der kommer flere ulve i Danmark, ser vi også en voksende interesse for ulveturisme.

- Derfor har vi nu med hjælp fra Aarhus Universitet udarbejdet anbefalinger for god og sikker opførsel, når man tager ud for at se på ulve, siger specialkonsulent Lasse Jensen til Miljøstyrelsens hjemmeside.

Der lever i øjeblikket omkring 29 voksne ulve i Danmark. Antallet har været stigende, siden ulven genindvandrede i den danske natur i 2012.

Det er især naturområder i Syd-, Midt- og Vestjylland, hvor ulvene færdes.

De nye retningslinjer bygger på internationale erfaringer.

De gælder både for personer, der opsøger ulveområder på egen hånd, og aktører, som organiserer ekskursioner for andre, fremgår det.

- Det er positivt, at folk har fået mulighed for at få en særlig naturoplevelse ved at se ulve i naturen.

- Men samtidig er det vigtigt, at naturgæsterne ikke unødigt forstyrrer ulvene eller private lodsejere med arealer, hvor ulve færdes. Derfor anbefaler vi at følge de nye guidelines, forklarer Lasse Jensen.

Det fremgår af retningslinjerne, at man i åbent terræn ikke skal gå nærmere end 800-1000 meter til ulven. Man bør aldrig gå tættere på end 500 meter, anbefales det.

Desuden bør man aldrig lægge foder, madrester eller lugtstoffer ud for at tiltrække ulve.

I perioden fra 15. april til 15. september bør man holde sig væk fra områder, hvor der kan være ulvehvalpe, fremgår det af retningslinjerne.

Man bør også undgå enhver kontakt med ulvehvalpe, da de er meget mindre sky end voksne ulve og derfor særligt nemt kan vænne sig til mennesker.

Det bedste tidspunkt for ulveturisme er ifølge anbefalingerne om vinteren. Det er der, ulven er mindst følsom over for forstyrrelser.

Hvis der er sne, kan man samtidig følge ulvens spor.

/ritzau/