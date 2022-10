Valgplakater kan forårsage uheld

Det kan være en god idé at være særligt opmærksom i trafikken i den kommende valgperiode. Bilister i byerne har nemlig øget risiko for at køre galt, når der er valgkamp.

Det viser en ny undersøgelse foretaget af studerende fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

De studerende har fået vejledning fra Anders Stockmarr, der er lektor på universitetets Institut for Statistik og Dataanalyse.

- I den periode, hvor valgplakaten er oppe at hænge, har vi estimeret, at der er cirka et halvt uheld ekstra per dag inden for byzonerne, i forhold til hvad der ellers ville være, siger han.

Lektoren understreger, at undersøgelsen højest kan påpege en sammenhæng mellem det øgede antal trafikuheld og valgplakaterne i gadebilledet.

- Det kunne jo godt skyldes, at man kigger op på valgplakaterne og bliver mindre opmærksom i trafikken, og så sker der jo nogle gange det, at man kører galt, siger Anders Stockmarr.

Ud over Folketingsvalg har de to studerende bag projektet, Albert Bisgaard og Magnus Poulsen, også undersøgt trafikuheld under kommunalvalg, EU-valg og folkeafstemninger. Også de tal antyder, at valgplakaterne forstyrrer bilisterne.

- Men de effekter er så små, at vi ikke har kunnet dokumentere, at de rent faktisk er der, siger lektoren.

Datasættet er indsamlet fra 1997 til 2019, hvor der har været syv Folketingsvalg i Danmark.

/ritzau/