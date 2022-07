For femte gang udvider ulvepar: Otte nye hvalpe er født

Et ulvepar i området ved Borris Skydeterræn øst for Skjern har fået unger.

Det er femte gang, at det er dokumenteret med vildtkameraer og observationer, at ulve yngler i Danmark.

Kameraerne har fanget mindst otte hvalpe i kuldet. De vurderes til at være født i begyndelsen af maj.

Det konstaterer forskere fra Naturhistorisk Museum Aarhus og Aarhus Universitet, som overvåger ulvene i Danmark for Miljøstyrelsen.

Der er to andre ulvepar i Danmark ud over parret ved Skjern.

Det ene er etableret i Oksbøl-reviret i Sydvestjylland, men de ventes ikke at yngle i år, fordi de ikke har dannet par særlig længe.

Det andet par holder til i Klelund Plantage ved Hovborg syd for Billund. I sidste uge meddelte forskerne, at parret har fået mindst én ny hvalp i maj. Det var første gang, at et par yngler to år i streg.

Kent Olsen, som er videnskabelig chef ved Naturhistorisk Museum Aarhus, fortæller, at det store kuld ved Skjern ikke kommer som den store overraskelse.

- Vi har på kameraer kunnet se, at hunulvene i de to territorier har haft synlige digevorter fra starten af maj. Så der har været stærke indikationer på, at der faktisk var født hvalpe i begge territorier.

Otte hvalpe er over gennemsnittet, siger forskeren.

- Det er ikke mange kuld, der er født i Danmark, men gennemsnitligt får ulve mellem fem og seks hvalpe per kuld. Så otte er klart over gennemsnittet. Men det første kuld hvalpe i 2017 var også på otte hvalpe, så det er ikke uhørt.

- Normalt tolker vi det sådan, at når et par yngler for første gang og producerer otte hvalpe, så tør vi godt sige, at de ikke er fødebegrænsede, fortæller han.

Det militære øvelsesområde er et godt sted for ulve at slå sig ned, fortæller Kent Olsen.

- Om det er godt i forhold til overlevelse, vil tiden vise, men at det er et stort sammenhængende område, hvor der er én lodsejer, har vist sig at være en kæmpe fordel for ulvenes overlevelse.

I Tyskland har der også været stor ynglesucces i militære øvelsesterræner, siger forskeren. Han peger især på, at adgangen til den slags områder er begrænset.

Generelt er det "meget, meget sandsynligt", at de otte unge overlever og vokser godt op, fortæller han.

- Det handler nok om, at i store dele af det centraleuropæiske udbredelsesområde er bestandene ikke mættede endnu. Så der er en meget høj overlevelse, og ulve kommer ikke og spiser andre ulve. Det er ellers den hyppigste dødsårsag i bestande, hvor der er mange ulvepar.

På dage, hvor militæret ikke træner, er Borris Skydeterræn åbent for publikum fra klokken 08.00 til solnedgang. Færdsel er kun tilladt på specifikke veje.

Der vurderes på nuværende tidspunkt at være 16 voksne, vildtlevende ulve i landet. Det er inklusive de tre par.

