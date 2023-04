Forsvaret betalte for officerers motorcykeltransport fra USA

I 2022 brugte Forsvaret 246.000 kroner på at transportere seks motorcykler over Atlanten for fem af sine udstationerede officerer.

Det viser en aktindsigt, som TV 2 har fået af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI).

Det kostede eksempelvis 77.000 kroner, da en officer skulle have sin Harley Davidson Road King-motorcykel med hjem til Danmark.

Den høje pris skyldes, at der skulle konstrueres en særlig transportkasse til motorcyklen. Inklusive toldafgifter løb det derfor op i 77.000 kroner, skriver TV 2.

Det er dog ikke i ulovligt at få transporteret en motorcykel, bil eller andet hjem, når man har været udstationeret.

Ifølge den såkaldte udetillægsordning har Forsvarets udstationerede faktisk mulighed for at få transporteret en motorcykel med hjem til Danmark.

/ritzau/