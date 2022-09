Forsvaret offentliggør billeder af gaslækager i Østersøen

Forsvaret har tirsdag offentliggjort billeder og videoer af de tre gaslækager i Østersøen.

På billederne kan man se, hvordan det bobler i vandoverfladen.

Forsvaret skriver på sin hjemmeside, Forsvaret.dk, at en af lækagerne forårsager "uro i vandoverfladen" på et område, der strækker sig over godt én kilometer i diameter.

En anden lækage laver ifølge Forsvaret bobler i vandoverfladen i et område svarende til en cirkel på cirka 200 meter.

Det var mandag, at den første lækage på Nord Stream 2-forbindelsen blev konstateret cirka 20 kilometer syd for Dueodde på Bornholm.

Tirsdag morgen blev der fundet yderligere to lækager på Nord Stream 1 nordøst for Bornholm.

Begge gasledninger er ude af drift.

Gaslækagerne blev opdaget af Forsvarets F-16-beredskab, skriver Forsvaret.

Der er nu oprettet zoner omkring lækagerne, hvor skibe ikke må sejle. Det skyldes, at skibe kan miste opdrift, hvis de sejler ind i området.

Desuden kan der være en antændingsfare.

Skibe må således ikke komme inden for en radius på fem kilometer. Derudover er der etableret en forbudszone for fly på én kilometer.

Fregatten Absalon og miljøskibet Gunnar Thorson er tirsdag på vej til området for at håndhæve forbuddet mod at sejle ind i zonerne.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har tirsdag understreget, at de danske myndigheder tager gaslækagerne i Østersøen meget alvorligt.

- Det er usædvanligt, og jeg vil gerne sige, at vi fra regeringens og myndighedernes side tager den her situation meget alvorligt. Vi ser på den med stor alvor, siger hun under et kort pressemøde i Polen.

Her deltager Mette Frederiksen i åbningen af gasledningen Baltic Pipe.

Statsministeren mener ikke, at det kan udelukkes, at der er tale om sabotage.

En række danske myndigheder tirsdag har sat sig sammen i Den Nationale Operative Stab - forkortet Nost - for at koordinere håndteringen af de tre læk på Nord Stream-gasledningerne ud for Bornholm.

Det russiske gasselskab Gazprom har lukket for Nord Stream 1 indtil videre, mens Nord Stream 2 aldrig nåede at komme i drift.

Begge indeholdt dog gas under tryk.

