Frisk luft og bål: Her finder du de gode shelteroplevelser i Nordjylland

Nu er det endelig sommer!

Og selvom jeg i den grad er fortaler for at slå sig ned med en kold drink på en fortovscafé inde midt i Aalborg, mens solen langsomt begynder at gå ned, tænker jeg alligevel også, at det må kunne noget at opleve de lange sommeraftener ude midt i naturen. Måske endda med overnatning i en shelter for at fuldende oplevelsen.

I denne uges Nordjyske Tester har vi derfor allieret os med Zenia Maltha, der blandt andet har Instagramprofilen @zeniamaltha, hvor hun deler billeder fra sit friluftsliv med sine godt 30.000 følgere. Hun giver her giver sine bedste tips til den bedste shelteroplevelse i Nordjylland.

Zenia Maltha har blandt andet Instagramprofilen @zeniamaltha, hvor hun deler billeder fra sit friluftsliv med sine godt 30.000 følgere. Foto: Zenia Maltha

- En af fordelene ved at overnatte i shelters frem for telt er, at der typisk er en bålplads, hvor det er tilladt at tænde op. Og så giver det for mange en tryghed, at man for et mindre beløb kan booke dem på forhånd via Naturstyrelsens hjemmeside eller shelter.dk, så man ikke kører forgæves med en læsset bil og unger på bagsædet. Og så er der typisk toiletfaciliteter, vand og brænde med i prisen, fortæller Zenia Maltha.

Madsbøl Plantage - Bulbjerg

Den første shelter, som Zenia Maltha vil anbefale, ligger i udkanten af Madsbøl Klitplantage langs den 80- 100 kilometer lange Vestkyststien, der strækker sig hele vejen fra Agger til Bulbjerg. Om dagen kan man følge stien og blandt andet opleve den storslåede natur i Hanstholm Vildtreservat, ved Lodbjerg Fyr og Vestkystens redningshuse, mens man om aftenen kan slå sig ned i shelteren ved Bulbjerg.

- Shelteren ligger helt for sig selv, så man virkelig kommer tæt på naturen og oplever stilheden. Her får man virkelig lov til at mærke sommeridyllen og se solnedgangen uden at blive forstyrret. Selvom det er en fordel, at den ligger for sig selv, og at man ikke skal dele pladsen med andre, er der dog ikke noget toilet, hvilket måske kan skræmme nogle. Den egner sig derfor bedst til dem, der vil have den fulde naturoplevelse og måske har en smule erfaring med den mere primitive side af friluftslivet.

Shelteren kan rumme syv personer, og derudover findes der en bålplads med grillrist på pladsen, et muldtoilet, en vandpost og en hestefold i nærheden. Der er også mulighed for at opsætte telte på pladsen, hvor der er plads til cirka 15 personer.

Professorens Plantage - Sæby

Vil man hellere skrue en tand ned for spejderfærdighederne og op for bekvemmeligheden, er shelteren ved Professorens Plantage i Sæby ifølge Zenia Maltha et godt bud. Her er der nemlig både toilet drikkevand og brænde. Og som en ekstra bonus ligger shelteren ud til vandet.

- Shelteren ligger smukt og egner sig godt, hvis man ikke er så vant til friluftslivet – eller bare gerne vil gøre det lidt nemmere for sig selv. Og så er det jo lækkert, at den ligger ud til vandet, så det er nemt at tage en aftendukkert, når solen begynder at gå ned, siger hun og tilføjer:

- I den forbindelse er det for dem, der ikke er vant til at overnatte ude i det fri, vigtigt at huske, at det altså bliver mørkt, når solen er gået ned. Derfor er det godt at tage noget lys med - det kunne fx være en lommelygte eller lampe, der ikke skal sættes i en stikkontakt. Jeg plejer altid selv at tage en batteridrevet lyskæde med - på den måde er der nemlig både sørget for praktisk lys og hyggestemning.

Konklusion

Vil man drage på sheltertur, er det først og fremmest en fordel at gå ind på Naturstyrelsens hjemmeside eller shelter.dk for at se, om man kan booke en shelter på forhånd og undgå, at den er optaget, når man ankommer.

Høst fra naturens eget spisekammer. Foto: Zenia Maltha

Vil man have den fulde, uforstyrrede naturoplevelse med mulighed for at vandre og opleve ting undervejs, kan shelteren langs Vestkyststien ved Bulbjerg anbefales. Er man derimod til en mindre primitiv oplevelse, hvor man både kan komme på toilet, tænde bål og bade i havet, er shelteren i Professorens Plantage ved Sæby derimod at foretrække.

Uanset hvad du vælger, er det dog en god idé at medbringe belysning.