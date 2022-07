Glyngøre planlægger festfyrværkeri til Vingegaards hjemkomst

Når Tour de France-vinder Jonas Vingegaard vender hjem til Glyngøre, hvor han bor, torsdag, bliver det fejret med taler, musik og fyrværkeri på stadionet Interfjord Park.

Det fremgår af et foreløbigt program for dagen på byens Facebook-side.

Efter planen vil Jonas Vingegaard og hans familie ankomme til Interfjord Park mellem klokken 14.30 og 15.

Herefter vil den lokale musiker Mads Bøystrup optræde fra klokken 15 til 15.30.

Fra omkring klokken 15.30 og en time frem er der taler samt præsentation og hyldest af Vingegaard, står der.

Desuden vil gruppen 8Ball præsentere deres hyldestsang til den 25-årige tourvinder. Der vil også blive spillet to andre Tour de France-sange, står der.

Fra klokken 17-17.15 er der fyrværkeri ved Illbjerg Fyrværkeri.

Herefter rundes arrangementet af frem mod klokken 18 til toner fra DJ Uggerby.

Tidspunkterne kan dog rykke sig, afhængigt af hvornår Vingegaard kan nå frem til Glyngøre, står der.

Der vil desuden være mulighed for køb af mad og drikke samt et legeområde for børn.

Fejringen af Vingegaard på dansk jord begynder allerede onsdag, hvor han lander i lufthavnen i København.

Herfra skal han køre gennem byen og til rådhuset, hvor blandt andre overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) venter med rådhuspandekager. Hun skal også holde tale.

Han ventes at ankomme til rådhuset omkring klokken 13 og træde ud på balkonen omkring klokken 13.45.

Senere onsdag - nærmere bestemt klokken 16 - vil Vingegaard og en række af de øvrige danske Tour de France-ryttere blive hyldet i Tivoli.

- Nu giver vi mulighed for, at rytterne og de mange tusind cykelglade danskere kan ønske hinanden tak for Touren i en festlig ramme i Tivoli, har administrerende direktør i Tivoli, Susanne Mørch Koch, udtalt i en pressemeddelelse.

25-årige Jonas Vingegaard vandt Tour de France søndag i Paris. Han er den første danske tourvinder siden 1996.

Søndag aften foregik fejringen af sejren blandt andet på den hollandske ambassade i Paris. Her var Vingegaard til stede med sin nærmeste familie, herunder kæresten Trine og svigermoren Rosa.

Også den danske statsminister, Mette Frederiksen (S), deltog.

/ritzau/