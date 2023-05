Hænger planterne med hovedet? Her er udsigten til regn

Et højtryk omkring De Britiske Øer vil det næste stykke tid give Danmark tørt og stabilt vejr.

Det fortæller vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Hans Peter Wandler tidligt mandag morgen.

- I dag får vi en tør dag med en del sol de fleste steder. Dog bliver solen nok lidt sløret på grund af nogle højtliggende, tynde skyer, siger han.

Temperaturen vil komme op på mellem 15 og 20 grader, og vinden bliver svag til jævn fra nordvest.

Tirsdag får vi igen tørt vejr og en del sol. Først på dagen kan der dog være lidt skyer i den sydvestlige del af landet.

Temperaturen får et lille nøk opad og kommer op på mellem 18 og 23 grader, og vinden bliver svag til jævn.

- Hvis vi ser på resten af ugen, ser vi det samme billede. Det bliver tørt med nogen eller en del sol og temperaturer op omkring de 20-22 grader, siger Hans Peter Wandler.

- Vi får desuden en let til frisk vind fra vest og nordvest, som måske i perioder kan blive lidt kraftigere, tilføjer han.

I løbet af ugen går vi også officielt ind i sommeren, når maj torsdag bliver til juni.

Hans Peter Wandler åbner for, at maj kan gå hen at ende i en top-ti over de tørreste maj-måneder nogensinde målt af DMI.

- Når vi ser tilbage på klimanormalerne og sammenligner med, hvor meget nedbør der plejer at falde i maj, så kan vi se, at denne måned i år har været til den tørre side.

- Så det kan altså godt ske, at den havner i top-ti over de tørreste maj-måneder, men det må klimatologerne regne på, når måneden er gået, så vi har alle data, siger han.

Med tre dage tilbage af maj er der ifølge meteorologen hidtil kun faldet lidt under 40 procent af den nedbør, der plejer at falde i forårets sidste måned.

- Så man kunne godt forestille sig, at haveejerne og landmændene sukker efter noget nedbør, siger Hans Peter Wandler.

/ritzau/