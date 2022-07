Heden rammer som en hammer: Her er de råd, du bør huske

Sydvesteuropas ekstreme varme er på vej. Efter en periode med mere beherskede temperaturer rammes Danmark tirsdag og onsdag af tropisk varme.

Nogle steder i landet vil termometrene nå omkring eller over 30 grader.

I godt en uge har Frankrig, Spanien og Portugal døjet med meget høje temperaturer. Luften, som oprindelig stammer fra Afrika, er nu på vej længere mod nord.

Undervejs når luften dog at køle lidt af. Mens briterne vil svede med temperaturer visse steder over 40 grader, så bliver det mere behersket herhjemme.

Der er således ikke udsigt til, at den eksisterende rekord på 36,4 grader målt i Holstebro i 1975 vil blive slået.

Men tropevarmt bliver det med temperaturer, der kan nå 30 grader eller derover, når varmen kulminerer onsdag eftermiddag.

Med temperaturer på den skala så bør man drikke mellem tre og tre en halv liter væske om dagen, siger Gunnar Gislason, der er forskningschef i Hjerteforeningen og professor i hjertesygdomme på Københavns Universitet.

Især ældre skal være opmærksomme, og det samme bør deres nærmeste være.

- Mange ældre mister fornemmelsen for, hvornår de er tørstige. Derfor er det en god idé at stille en kande vand eller saftevand foran dem, så de smådrikker dagen igennem.

I særlig risiko er ældre, der får blodtrykssænkende- eller vanddrivende medicin.

- De skal sørge for at få salt. Det kan være i form af kiks, chips eller lidt ekstra salt på maden. Og så er det vigtigt at undgå alkohol, da det er vanddrivende, siger Gunnar Gislason.

Rådene bliver dog snart mindre presserende. Allerede sidst på onsdagen dukker de første skyer op i den sydvestlige del af landet, og i løbet af aftenen og natten trækker byger, der kan være kraftige og med torden, op over landet.

Torsdag bliver fortsat lun med temperaturer op til 23 grader, østpå en overgang op omkring 25 grader.

Men derefter vender det mere velkendte sommervejr tilbage, siger meteorolog på TV2 Vejret Rune Zeitzen.

- Det kommer igen til at minde om det typisk danske med temperaturer fra 18 til 23 grader og så en god blanding af sol, skyer og lidt regn af og til.

/ritzau/