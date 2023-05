Forsøg på at bevare en fridag på store bededag er slået fejl: Sådan gør kommunerne i stedet

Da store bededag blev afskaffet af regeringen med virkning fra 2024, skabte det stor debat - også i landets kommuner.

I cirka 20 kommuner stillede medlemmer af byrådet fra Dansk Folkeparti forslag om at indføre et alternativ til helligdagen for at bevare den som fridag for skolebørn og kommunalt ansatte i deres kommune.

Men ifølge partisekretær i Dansk Folkeparti Steffen Vanggaard, der også er byrådsmedlem i Ikast-Brande Kommune, er forslaget blevet nedstemt stort set alle steder.

- I de fleste kommuner har det været til debat, men det er kun i København, hvor man er kommet et skridt videre med det politisk, siger han.

I Københavns Kommune var der flertal for forslaget. Nu skal det undersøges, hvordan store bededag kan bevares i en eller anden form.

Fridag rykkes

For alle 98 kommuner gælder, at de har skullet forholde sig til, om skoleeleverne fortsat skal have fri på dagen.

Her er mange nået frem til, at skolerne sandsynligvis holder åbent. I stedet rykkes fridagen til en anden dag.

I Aalborg Kommune er det allerede besluttet at holde skolerne lukket en ekstra dag i sommerferien, mens Aarhus Kommune vil lægge den ekstra fridag i forlængelse af juleferien.

I Fredericia Kommune rykkes fridagen, oplyser Magnus Kudahl Te Pas, der er fagchef for dagtilbud, skoler og fritid i en mail til Ritzau.

- Vi har foreslået børne- og skoleudvalget, at den fridag, eleverne tidligere har haft på store bededag, i stedet skal afholdes den 3. januar 2024.

Samme mønster tegner sig i andre kommuner, som også vil lægge en plan for, hvornår skolerne i stedet skal holde lukket, når store bededag fra næste år bliver en skoledag.

Konfirmationer må flyttes

Når store bededag ikke længere er en fridag, kan det blive en udfordring for præster og konfirmander.

Ifølge et byrådsdokument i Fredericia Kommune har Kirkeministeriet nemlig oplyst, at 26 procent af årets samlede antal konfirmationer finder sted på store bededag i 2023. Det svarer til hver fjerde konfirmand.

Formanden for Præsteforeningen, Pernille Vigsø Bagge, har dog en klar opfattelse af, at størstedelen af præsterne ikke vil holde fast i at afholde konfirmationer på store bededag i 2024.

- Alle de præster, jeg har hørt om, som har planlagt konfirmation til store bededag, har valgt at rykke det til en anden dag.

- For det er meget vigtigt for konfirmanderne, at de kan få deres familier med i kirke og til fest, siger Pernille Vigsø Bagge.

