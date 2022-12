Jager du billig el? Det er der måske ingen grund til

NORDJYLLAND:Efter et par måneder, hvor elpriserne har ligget på et niveau, hvor de lignede noget fra de gode, gamle dage, hvor strøm næsten var gratis, så er de på vej opad igen lige nu. Så hvis du gerne vil spare penge på elregningen, hvad gør du så? Et sted at starte er at forstå din elregning.

Hvis du efter sommerens pris-chok på elektricitet er en af de mange, der er gået i gang med at overvåge elpriserne for at kunne slå til, når de er lavest, så velkommen i klubben. Der er bare et aber dabei ved det, nemlig at det slet ikke er sikkert, at du sparer noget. Eller i hvert ikke så meget, som du tror.

Betaler du for din strøm via en eller anden afart af en fastprisaftale, så er der nemlig ingen grund til at have en løbende overvågning af elpriserne hen over døgnet. Du betaler den pris, du betaler - hvad enten den ligger fast for et kvartal eller mere ad gangen.

Det er kun, hvis du har fleksafregning, hvor du køber din elektricitet til timeprisen, at det giver mening at sidde med hovedet begravet i en elpris-app.

Nettariffer i det nordjyske område Disse netselskaber opererer i Nordjylland, og har ifølge deres hjemmesider følgende tariffer. Som alle er ekslusiv moms, opgivet i kr/kWh: Nord Energi Net, aktuel tarif: Lav: 0,135

Høj: 0,135

Spids: 0,135 Nord Energi Net, pr. 1/1-23: Lav: 0,245

Høj: 0,245

Spids: 0,245 Elinord (netselskab for Frederikshavn Forsyning), aktuel tarif: Lav: 0,2744

Høj: 0,2744

Spids: 0,2744 Elinord, pr. 1/1-23: Lav: 0,3494

Høj: 0,3494

Spids: 0,3494 Netselskabet n1: Lav: 0,4077

Høj: 0,4077

Spids: 1,0159 n1 har endnu ikke lagt nye tariffer ud på deres hjemmeside. Elværk (netselskab for Thy-Mors Energi), aktuel tarif: Lav: 0,3947

Høj: 0,3947

Spids: 1,2997 Elværk pr. 1/1-23: Lav: 0,233

Høj: 0,233

Spids: 0,7206 Elværk pr. 1/2-23 Lav: 0,4461

Høj: 0,4461

Spids: 1,1689 El-Net (Kongerslev), aktuel tarif: Lav: 0,2968

Høj: 0,3949

Spids: 0,5006 El-Net pr. 1/2-23: Lav: 0,5227

Høj: 0,6363

Spids: 0,7549 Aars-Hornum Net, aktuel tarif: Lav: 0,087

Høj: 0,087

Spids: 0,087 Aars-Hornum Net pr 1/1-23: Lav: 0,3215

Høj: 0,4351

Spids: 0,5537 Aars Hornum Net pr. 1/3-23 Lav: 0,3929

Høj: 0,5065

Spids: 0,6251 Læsø Elnet, aktuel tarif: Lav: 0,175

Høj: 0,175

Spids: 0,175 Læsø Elnet, pr. 1/1-23 Lav: 0,312

Høj: 0,312

Spids: 0,312 Energi Hurup, aktuel tarif - der er ikke varslet ændringer: Lav: 0,245

Høj: 0,245

Om du har den ene eller den anden slags aftale kan du se på din elregning - og hvis du er i tvivl, så tag kontakt til dit elselskabs kundeservice.

Men under alle omstændigheder kan der stadig være en pointe i et holde øje med, hvornår du bruger meget strøm. Vasker tøj fx. For det beløb, der står på din elregning, består af andet end den rå pris for strømmen. Der er også den del, der hedder nettarif, som du betaler til dit netselskab (som ikke er det, du køber din strøm af), og så er der afgiften til staten samt moms af hele baduljen.

Nettariffen går til at vedligeholde og udbygge elnettet i dit netselskabs område - samt også det overordnede net, som Energinet Danmark vedligeholder - og så til at betale for den energi, der går tabt i ledningerne, når strømmen skal fra A til B.

Og her kan der i et eller andet omfang være penge at spare ved at flytte forbruget; hvis ikke nu, så om nogle måneder. Fordi netselskaberne i stigende grad differentierer deres tariffer efter tidspunkt på både året og døgnet, for at begrænse forbruget mest muligt i spidsbelastningerne.

Til gengæld begynder det også at blive lidt bøvlet, for hvor meget kommer udelukkende an på, hvor du bor, og hvilket netselskab du derfor betaler til. For netselskabet hænger du på, du kan - af gode grunde - ikke vælge et andet selskab end det, der ejer de ledninger, der går ind til matriklen.

Men tariffen varierer altså fra selskab til selskab, og for at gøre forvirringen total, så er prisstrukturen også forskellig fra selskab til selskab. Nogle selskaber har den samme tarif døgnet rundt, året rundt, andre har ikke. Nogle netselskaber udnytter fra nytår den nye såkaldte Tarifmodel 3.0 fuldt ud til at differentiere taksterne, andre er knap så differentieringsbegejstrede. Så find dit netselskab i faktaboksen og se, om der er noget at spare på tariffen ved at flytte mest muligt forbrug til lavlast-perioderne.

Lavlast, højlast og spidslast For nogle år siden begyndte man at overveje, hvordan man kan få forbrugerne til at flytte mest muligt af deres el-forbrug væk fra den såkaldte kogespids. Det gjorde man med den såkaldte tarifmodel 2.0 - den nyeste Tarifmodel 3.0 giver netselskaberne endnu større mulighed for at køre med differentierede priser. De tre forskellige last-perioder er ikke ens fra netselskab til netselskab, typisk er spidslast vinterhalvåret mellem klokken 17-20. Alle andre perioder er lavlast - men enkelte netselskaber bruger mulighederne mere. Så skal du have de præcise lastperioder, er du nødt til at henvende dig til dit netselskab. De fleste selskaber har oplysningerne liggende på deres hjemmeside. Nordenerginet Elinord Netselskabet n1 Elværk El-Net Kongerslev Aars-Hornum Net Læsø Elnet

Til sidst: Selv om du har en fastprisaftale af en slags, så er der stadig mulighed for at vise samfundssind ved at bruge elektriciteten, når den er billigst. Også selv om du ikke selv sparer en masse ved det. Det reducerer belastningen af nettet i spidsbelastningerne, og strømmen er billigst, når der er meget energi fra vedvarende energikilder i nettet - og dermed også med den mindste CO2-belastning.

De tidspunkter, hvor prisen på strømmen er i top, er tidspunkter, hvor man er nødt til at tage meget dyr produktion i brug, og det er elektricitet fra kul, olie og gas. Du kan se, hvordan det aktuelle forbrug og produktion i Danmark ser ud på dette link.