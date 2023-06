Journalist og forfatter Morten Sabroe er død - 76 år

Forfatter og journalist Morten Sabroe er død mandag morgen.

Det skriver hans hustru, Do Windfeld Sabroe, på Facebook.

- Den sværeste tekst, jeg nogensinde har skrevet. Min elskede mand og bedste ven, journalist og forfatter, Morten Sabroe, døde fredfyldt tidligt i morges i vores hjem i Hundested, skriver hun.

Morten Sabroe blev 76 år. Han døde på sin fødselsdato, 5. juni.

Han blev uddannet bygningssnedker i 1967, men det var journalistikken - og senere forfatterskabet - der blev hans kald i livet, efter at han blev færdiguddannet på Berlingske Tidende i 1971.

Hans tekster og særlige skrivestil fandt vej til dagblade som Weekendavisen, Jyllands-Posten, Information og Politiken.

Det store faglige forbillede for Morten Sabroe var den amerikanske journalist og forfatter Hunter S. Thompson. Han var kendt for sin gonzo-journalistiske stil, der udvisker grænserne mellem fakta og fiktion.

Sabroe lod også sig selv være i centrum i sine artikler.

Sideløbende med arbejdet som journalist begyndte hans forfatterskab, og i 1976 debuterede han med romanen "Men ude i kulissen".

Det egentlige litterære gennembrud kom dog først syv romaner senere med den selvbiografiske roman "Sidste tog" i 1996. Det var en mere eller mindre nådesløs kritik af hans barndom i Klampenborg nord for København.

Morten Sabroe voksede op sammen med sin storebror og sine forældre, redaktør og cirkusrevydirektør Povl Sabroe og Ingrid Sabroe, der som ung var udspringer og deltog i de olympiske lege.

Barndommen var præget af forældrenes bohemeagtige livsstil, åbenhed, frie rammer og socialt engagement. Men midt i al friheden følte Morten Sabroe sig ofte overset. Det har han brugt sit forfatterskab til at udfolde.

Adskillige af Sabroes romaner har haft et selvbiografisk islæt og kredset om hans opvækst og familie.

Blandt dem er "Du som er i himlen" fra 2007, der handler om Sabroes problematiske forhold til hans mor, "Fader vor" fra 2011, der handler om hans fraværende far, og "Der var engang en familie - en herlig familie" fra 2021.

Sidstnævnte begyndte han at skrive efter at have fået foretaget en scanning, der afslørede sygdommen Parkinsons sygdom. Den samme sygdom, som hans bror døde af, sagde Morten Sabroe til Berlingske i 2021.

I interviewet sagde han også, at han led af en hjertesygdom.

Romanen "Der var engang en familie - en herlig familie" blev Sabroes forsøg på at lappe familien.

- Jeg har nok gjort min familie en enorm uret, fordi jeg havde brug for at bryde op med dem, komme i oprør med dem og smadre det hele. Jeg har siden tænkt, vi havde en superfed familie, selv om det ikke var en rigtig familie, sagde Sabroe til Berlingske og tilføjede:

- Vi var fire meget markante individualister. Nu er det kun mig, der er tilbage. Og nu vil jeg genrejse familien, lød det.

Han fortalte desuden, at processen med at skrive romaner var hans form for terapi. Og galgenhumor hans medicin. Interviewet med Berlingske afsluttede Sabroe således:

- Når jeg dør, skal jeg futtes af foran en million mennesker, der siger "Hvor brænder du flot", mens et kæmpe symfoniorkester fra Hollywood spiller.

/ritzau/