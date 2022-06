Kronprinsen får mange i løbeskoene i dag - 10.000 starter i Aalborg

Over 90.000 mennesker snører mandag løbeskoene til en løbetur hele landet over, når Royal Run løber af staben. 10.000 af dem stiller til start i Aalborg.

Her er ruterne til Royal Run i Aalborg.

En af dem er kronprins Frederik, der igen i år er med til at løbe flere steder, i det løb han selv har været med til at starte.

Den kommende danske konge og hans familie er et forbillede for mange af dem, der har tilmeldt sig. Over en tredjedel af søndagens løbere har ikke deltaget i et motionsløb før. Og det er den kongelige deltagelse, der er med til at trække folk op af sofaen.

Det fortæller Charlotte Bach Thomassen, der er landsformand for idrætsorganisation DGI.

- Der er slet ingen tvivl om, at når kongehuset er med, er der nogle andre målgrupper. Nogle andre danskere, som har lyst og mod til at prøve at være med i de aktive fællesskaber, som en løbe- eller gåtur er.

I DGI forsøger organisationen at engagere løberne både før under og efter Royal Run. En løbetur om året er nemlig ikke helt nok, hvis danskerne sundhed skal forbedres, lyder det fra landsformanden.

Igen i år er der deltagerrekord i Royal Run, og over 90.000 mennesker vil løbe eller gå i Aalborg, Aarhus, Kolding, Næstved, København og på Bornholm. De vil kaste sig ud i distancerne en mil, fem kilometer eller ti kilometer.

Kronprinsen skriver på det sociale medie Instagram, at dagens løb er helt særligt.

- Det er en helt særlig dag, vi har taget hul på. For i dag er vi over 90.000, der dropper at sove længe på denne helligdag og i stedet deltager i den fjerde udgave af Royal Run, skriver han.

Og dagen byder måske på en overraskelse eller to, fortsætter han uden at afsløre, hvad overraskelsen er.

Kronprinsen starter sin aktive dag i Aalborg cirka klokken 10.40, hvor han løber en mil. Han skal løbe med i Aalborg, Aarhus og i København/Frederiksberg. Kronprinsesse Mary løber i Kolding og i Næstved.

Royal Run blev startet i 2018 i forbindelse med kronprins Frederiks 50-års fødselsdag. Det er fjerde gang, løbet bliver afholdt, da coronapandemien i 2020 gjorde, at det ikke kunne afvikles.

