Kronprinsparret dropper Herlufsholm efter kritik

Prins Christian stopper på Herlufsholm, og prinsesse Isabella starter ikke som planlagt i 9. klasse på skolen efter sommerferien.

Det fremgår af en udtalelse fra kronprinsparret på kongehusets hjemmeside.

Beslutningen er truffet i kølvandet på den massive kritik af skolen. Senest har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) kritiseret Herlufsholm i en foreløbig vurdering af trivslen på skolen.

- Det har været en svær proces for os som familie. Men på baggrund af det samlede billede og vores særlige position som kronprinspar har vi valgt, at prins Christian stopper på Herlufsholm, og at Prinsesse Isabella ikke starter i 9. klasse på skolen efter sommerferien, fremgår det af udtalelsen.

Parrets 16-årige søn går på gymnasiet på Herlufsholm, og efter planen skulle 15-årige prinsesse Isabella begynde i 9. klasse samme sted efter sommerferien.

17. juni oplyste kronprinsparret på kongehusets hjemmeside, at de havde "brug for mere viden for at kunne tage den rigtige beslutning" om deres ældste børns skolegang på Herlufsholm.

Skolen var i maj omdrejningspunkt for TV2-dokumentaren "Herlufsholms Hemmeligheder", hvor en række tidligere elever stod frem og fortalte om mobning, vold og seksuelle krænkelser på skolen.

Det førte til, at den daværende rektor blev afskediget.

Lørdag oplyste Herlufsholm, at skolens bestyrelse træder tilbage.

Det sker, efter at skolen har modtaget en foreløbig vurdering af trivslen hos eleverne fra tilsynsmyndigheden, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Her rettes der hård kritik af skolen for blandt andet ikke at have levet op til sit ansvar i forhold til at sikre elevernes trivsel.

Professor Peter Allerup, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, vurderer, at der er tale om en historisk hård kritik.

- Det er uden fortilfælde, og jeg har ikke tidligere set en kritik, der er mere præcis og hård.

- Når der fares så hårdt frem fra tilsynsmyndighedens side, er det fordi, der har siddet en bestyrelse og en rektor, der burde have reageret tidligere, sagde Peter Allerup til Ritzau tidligere søndag.

Kronprinsparret vil i løbet af sommeren sammen med parrets børn "tage en beslutning om deres fremtidige skolevalg".

