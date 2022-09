Læsøfærgen aflyser afgange på grund af brændstofpriser

Læsøfærgen aflyser afgange mellem Frederikshavn og Læsø. Det sker på grund af stigende brændstofpriser. Det fremgår af Læsøfærgens hjemmeside.

- De stigende brændstofpriser har gjort det bydende nødvendigt at spare for at få Læsøfærgens økonomi til at hænge sammen.

- Der er indført et olietillæg på priserne, som afhjælper noget af merudgiften, men det er ikke tilstrækkeligt, fremgår det af en meddelelse på hjemmesiden.

Det er syv afgange i september og oktober, som bliver aflyst.

Det drejer sig om afgange om fredagen og om søndagen, "hvor der erfaringsmæssigt er mindst belægning i forvejen".

Konkret er der tale om enkelte afgange den 16., 18., 23., 25. og 30. september samt den 2. og 16. oktober.

Beslutningen er truffet i samarbejde med færgens ledelse og Læsø Kommune.

