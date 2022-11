Lagerbygning ødelagt af brand

HURUP:Det var en meget kort køretur, brandfolkene fra Falck i Hurup lørdag omkring kl. 13 var ude på - de skulle bare over på den anden side af vejen. Her var der gået ild i et lager, der ligger i tilknytning til blandt andet en elinstallationsforretning.

Det var et lager med artikler til staldrensning, der gik ild i, og trods den ekstremt korte responstid, så havde ilden så godt fat, at brandfolkene ikke kunne redde selve lageret fra at blive ødelagt af ilden, fortæller indsatsleder Jesper Madsen fra Nordjyllands Beredskab.

- Vi kan ikke sige, hvad årsagen er til, at der er gået ild i lageret, men det er udbrændt og totalt sodskadet. resten af bygningen har vi reddet, siger Jesper Madsen.

Med til historien hører, at bygningen er konstrueret, så den har været meget modstandsdygtig i forhold til at begrænse ildens udbredelse allerede inden brandfolkene nåede frem.

Brandfolkene fra stationen i Hurup fik hjælp fra stigevognen fra Thisted, idet der skulle pilles nogle tagplader ned for at få slukket branden i tagkonstruktionen.

Alarmen lød 12.53 og ved 16-tiden var brandfolkene ved at være færdige med efterslukningen på stedet. Der var stadig nogle enkelte steder med gløder, der skulle hældes vand på, men ellers var indsatsen ved at klinge af.