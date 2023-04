Lizette Risgaard trækker sig som FH-formand efter stor uro

Lizette Risgaard trækker sig som formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

Det skriver hun på Facebook søndag morgen.

- Kampen for et mere retfærdigt arbejdsmarked - særligt for dem, der ikke råber højest eller har adgang til mikrofonerne på TV - har altid været det vigtigste for mig. Altid!

- For mig har det også altid været afgørende, at fagbevægelsen og vores kamp står forrest. Men nu kan jeg konstatere, at de oplysninger, som bliver spredt fra flere sider, står i vejen for den kamp.

- Derfor har jeg besluttet at trække mig som formand for FH. Det har været én af de sværeste beslutninger i mit liv, skriver hun.

Hele sagen begyndte torsdag aften, hvor flere medier bragte artikler om unge mænd, der berettede om grænseoverskridende og upassende oplevelser med Lizette Risgaard.

Flere havde blandt andet oplevet at blive taget bagpå af Risgaard.

FH-formanden indkaldte selv til et krisemøde i FH's forretningsudvalg. Det består af i alt 25 repræsentanter fra forskellige forbund under FH.

Her blev det efter et par timer meldt ud, at der igangsættes en advokatundersøgelse af Lizette Risgaard. Men hovedpersonen selv mente godt, at hun kunne fortsætte som formand.

Det fik en række forbund til at trække støtten til hende, herunder HK.

Det fik Lizette Risgaard til i en mail at gå på orlov. Ifølge TV 2 skrev hun blandt andet i mailen:

- Jeg kan konstatere, at flere af jer (forbundsformænd, red.) enten har haft eller har møder med jeres organisationer, og at flere af jer allerede har meddelt, at I ikke venter på resultatet af undersøgelsen, som vi ellers aftalte på FU-mødet i morges (fredag, red.).

- Dermed kommer jeg jo til at stå i vejen for vores meget vigtige arbejde, både 1. maj og indtil undersøgelsen er færdig. Derfor træffer jeg nu beslutning om at gå på selvvalgt orlov, indtil resultatet af advokatundersøgelsen foreligger.

Men orloven var ikke nok til at dæmpe gemytterne.

Lørdag meddelte flere forbund, herunder HK's formand, Anja C. Jensen, at de - orlov eller ej - ikke har tillid til Risgaard.

Det satte gang i et krisemøde i forretningsudvalget i FH lørdag eftermiddag. Det sluttede ved midnat uden en afklaring på Lizette Risgaards fremtid.

Den er Risgaard så selv kommet med søndag morgen.

Hun skriver på Facebook, at man "altid bør behandle sager som disse grundigt og sagligt - uanset hvem sagen omhandler, eller hvad sagen drejer sig om".

- Ikke afsige en hurtig dom baseret på avisskriverier, rygter eller folkestemningen på sociale medier.

Derfor var det også rigtigt af forretningsudvalget at igangsætte en advokatundersøgelse, skriver hun.

- Aftaler er jo som regel noget, vi sætter højt i fagbevægelsen. Men allerede fredag eftermiddag stod det klart, at hverken aftaler eller fortrolighed betyder det samme for alle. Det er jeg utrolig skuffet over.

/ritzau/