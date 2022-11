Mand fik reddet sig ud af brændende hus

NYKØBING:Beboeren i et hus på Riis Allé i Nykøbing Mors fik torsdag aften reddet sig ud af sit brændende hus. Manden kom ud uden at komme til skade, men han bør nok overveje at sende en venlig tanke til de højere magter som tak for, at der ikke skete mere end det.

- Huset er et hus i to etager, og da vi kommer til stedet, så står det som blæselamper ud af vinduer og døre i stueetagen, fortæller indsatsleder Mogens Hansen fra Nordjyllands Beredskab.

- Beboeren lå og sov på førstesalen, at han vågner ved, at det knitrer i stueetagen. Det er selvfølgelig branden, han kan høre, og han kommer så ned i den anden ende af huset, siger Mogens Hansen.

Manden kom altså ikke noget til ved branden, men stueetagen er totalt udbrændt, og førstesalen svært skadet af røg og sod, oplyser Mogens Hansen.

Hvordan branden er opstået, skal politiets teknikere afklare i løbet af de kommende dage, når de kan komme ind i huset og foretage de nødvendige undersøgelser.

Beredskabet blev alarmeret klokken 21.09, og en time senere havde brandfolkene så godt styr på branden, at det kun drejede sig om efterslukning.