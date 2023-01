Millioninvesteringer i dæmninger virker under store regnskyl

Veje, stier, haver og marker har flere steder stået under vand den seneste uge, efter vejret har budt på større regnskyl.

Flere byer har dog i denne omgang kunnet holde sig frie fra større vandmasser i takt med at flere kommunernes millioninvesteringer i klimasikring begynder at virke.

Det skriver morgenavisen Jyllands-Posten.

Oversvømmelser truer eller jævnligt byer som Holstebro, Vejle, Kolding og Fredericia.

Det har fået flere jyske kommuner til at investere i at holde vandet fra byerne, heriblandt Kolding.

Ved Hylkedalen er blevet anlagt to dæmninger. De skal tilsammen samle 60.000 kubikmeter vand, så det ikke løber ind i Kolding by.

Et projekt, der indtil videre har kostet 8,1 millioner kroner. Dæmningerne virkede ved ugens store vandmængder efter hensigten.

Særligt i Jylland skaber flere åer problemer, fortæller ekspertisechef i konsulentfirmaet Niras Morten Lauge Fejerskov til Jylland-Posten.

Den kommunale klimasikring viser sig effektfuld. Alligevel mener han ikke, at kommuner som Holstebro, Kolding, Silkeborg eller Vejle kommer uden om at gøre noget mere dramatisk for at undgå oversvømmelser i fremtiden.

Miljøtekniker i Kolding glæder sig over, at de to dæmninger i Hylkedalen ser ud til at virke efter hensigten. Men han er enig i ekspertisechefens betragtning.

- Vi skal samlet set tilbageholde omkring to millioner kubikmeter vand, hvis vi på sigt skal redde Kolding by fra oversvømmelser. Derfor har vi tre store områder i spil, hvor vi vil bygge diger eller dæmninger, siger han til Jyllands-Posten.

Ifølge tal fra Kommunernes Landsforening har kommuner under oversvømmelsesdirektivet planlagt 255 projekter, der skal håndtere oversvømmelser fra hav og vandløb i en række risikozoner.

Halvdelen af projekterne er afsluttet, men flere projekter er strandet på grund af manglende finansiering.

/ritzau/