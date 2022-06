Minkavlere håber på klare svar om hektisk masseaflivning

Det blev skæbnesvangert for 1100 minkavlere, da regeringen på et pressemøde i november 2020 besluttede, at alle mink skulle aflives.

Torsdag får minkavlerne - og alle andre - et nærmere indblik i forløbet op til beslutningen, når Minkkommissionen afleverer sin beretning til Folketinget.

Minkavlernes formand, Tage Pedersen, ser frem til en afklaring på et forløb, der med hans øjne har været kritisabelt:

- Vi får aldrig vores erhverv tilbage. Men derfor er det alligevel rart og vigtigt for os at få en afklaring af, hvem der har ansvaret for den dårlige håndtering, siger han.

Efter beslutningen fik minkavlerne travlt med at aflive mink landet over. Op mod 15 millioner mink blev aflivet i de hektiske dage.

Baggrunden for beslutningen var en risikovurdering fra Statens Serum Institut.

Den advarede om, at en særlig minkmutation af coronavirus - den såkaldte cluster-5 - havde nedsat følsomhed over for antistoffer.

Med andre ord frygtede man, at en kommende vaccine ville være mindre virksom over for minkvarianten.

Få dage efter at beslutningen blev meddelt, kom det frem, at der ikke var lovhjemmel til at aflive alle mink.

Først i december samme år kom lovgrundlaget på plads.

Forinden havde sagen allerede kostet daværende fødevareminister Mogens Jensen (S) jobbet.

Tage Pedersen forventer, at rapporten fra Minkkommissionen afklarer, hvem der vidste hvad og hvornår.

Han håber også på, at rapporten peger på, om beslutningen blev truffet i god tro. Eller om embedsmænd og ministre vidste - eller burde have vidst - at der manglede lovgrundlag.

Det er ikke udtryk for en hævntørst, understreger Tage Pedersen:

- Det skal ikke forstås som hævn. Men der er mange af mine kolleger, der har været i det her erhverv rigtig længe.

- Når man har det, er det vigtigt at få sat et ordentligt punktum for, hvorfor det skulle slutte sådan her.

- Jeg siger ikke, at der nødvendigvis er ministre, der skal gå af. Men hvis der er begået fejl, så skal de tage ansvar for det, lyder det fra minkformanden.

Et politisk flertal indgik i foråret 2021 en aftale om et rammebeløb på mellem 16 og 19 milliarder kroner i kompensation til minkavlere og følgeerhverv.

Fødevarestyrelsen har på nuværende tidspunkt udbetalt knap 6,5 milliarder kroner.

