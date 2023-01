Fløj fra Aalborg: Måtte slukke en motor

På ruten mellem Aalborg og København måtte en pilot lørdag slukke for den ene motor på et Norwegian-fly efter at være fløjet ind i en fugl.

Det oplyser luftfartsselskabets pressechef til Ekstra Bladet.

- Der har været et bird strike, altså en fugl, der er fløjet ind i motoren på flyet, mellem Aalborg og København.

- Da det sker, slår piloten den ene motor fra, hvilket er en fast procedure, og så lander han flyet helt normalt, siger pressechef Andreas Hjørnholm.

Flyet landede efterfølgende uden problemer, lyder det videre.

Undervejs blev passagererne informeret om proceduren. Meldingen fra selskabet er, at de har været trygge trods omstændighederne.

Der har heller ikke været spørgsmål fra passagererne efterfølgende.

