November: Velkommen til det mørke Jylland

NORDJYLLAND:Hvis du har gået rundt i november med en fornemmelse af, at det hele var temmelig gråt og trist, så har du ret. November var nemlig grå og trist et godt stykke over norm, så velkommen til det mørke Nordjylland.

DMI's vejrstatistik for måneden er netop blevet offentliggjort, og hvad solen angår, så er det hele noget sølle noget. De seneste referenceværdier for hele Danmark giver et gennemsnit på 52,3 solskinstimer i november, men i år er vi nede på 35,3 solskinstimer i snit. For hele Danmark.

Det er i sig selv sølle, men Nordjylland kan ikke mønstre mere end 31,1 solskinstimer i gennemsnit. Lidt mere end fire timer færre end det i forvejen grå landsgennemsnit. Region Østjylland nåede dog ud med et endnu mere trist gennemsnit på 30,7 solskinstimer som landets mørkeste region i november.

Hvad temperaturen angår, så har november også været varm. Med en gennemsnitstemperatur på 7,5 grader ligger november 2022 1,2 grader over gennemsnittet fra DMI's reference, der løber fra 2011-2020. Her er det værd at bemærke, at mens gennemsnittet af maksimumstemperaturerne har ligget på 9,1 grader i november i år mod 8,3 i gennemsnit, så har gennemsnittet af minimumstemperaturerne i november i år været temmelig meget højere end referencen, nemlig 5,7 grader mod 3,9 grader i referencen.

Det har med andre ord ikke været nær så koldt i nætterne gennem november, som det plejer at være.

Og til sidst: Det kan godt være, at du synes, at det har regnet nærmest døgnet rundt i november, men på landsplan er der faldet mindre regn, end der gør i gennemsnit for en november. Nemlig 53,8 mm regn mod 67,4 i gennemsnit. I Nordjylland faldt der 55,2 mm regn i november i år - altså ret tæt på tallet for hele landet.