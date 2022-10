Inspektionsskib sejler i ring om russiske fregatter ud for Nordjylland

Opdateret kl. 13.05 med oplysninger om en tysk ubåd.

NORDJYLLAND:Der ligger fortsat to russiske fregatter og et andet russisk skib ud for Ålbæk Bugt, og det danske forsvars opmærksomhed er langt fra svækket.

For hvor det i første omgang var mindre skibe, Forsvaret havde i nærheden af de russiske fregatter, kunne man i går se inspektionsskibet Thetis sejle syd fra og op mod Frederikshavn. Her drejede inspektionsskibet imidlertid ikke af, men har fra onsdag sidst på eftermiddagen været meget tæt ved de russiske fregatter.

Igennem natten til torsdag har Thetis vedholdende kredset om de russiske fregatter og det tredje skib - Nina Sokolova.

Ifølge Forsvarskommandoens presseafdeling er det helt normal procedure, at man lige viser sig, når der - som i dette tilfælde - er russiske fregatter i internationalt farvand tæt ved Danmark.

- Vi er selvfølgelig ude ved fremmede statsskibe, og det er både normalt og en god ide, lød det onsdag eftermiddag fra Forsvarskommandoen, som i øvrigt henviser til Rigspolitiet, da emnet handler om "kritisk infrastruktur".

Direkte adspurgt om det er på grund af episoderne ved Bornholm, hvor gasrørene Nord Stream 1 og 2 blev udsat for sabotage, at forsvaret holder særligt meget øje med de russiske skibe, var svaret torsdag morgen fra Rigspolitiet: Ingen kommentarer.

Inspektionsskibet Thetis Inspektionsskibene af Thetis-klassen patruljerer ved Grønland og Færøerne året rundt. De hævder Danmarks suverænitet, foretager fiskeriinspektioner, deltager i søredningsopgaver samt støtter civile myndigheder og lokalsamfundet.



Inspektionsskibene er forstærkede, så de kan sejle i isfyldte farvande og bryde is på op mod én meters tykkelse. Inspektionsskibene har en MH-60R Seahawk helikopter om bord som støtte, når de løser opgaver.



Inspektionsskibe har også i flere tilfælde været brugt til opgaver uden for det arktiske område. Skibene har blandt andet beskyttet nødhjælpsskibe ved Afrika, været kommandoskibe for NATOs stående minerydningsstyrker samt sejlet jorden rundt som ekspeditionsskib under den store Galathea-ekspedition i 2006-2007.



Hvert af inspektionsskibene er bevæbnet med en 76 mm kanon og et tungt maskingevær. De fire skibe er bygget i perioden 1989-1992 og fik navnene Thetis, Triton, Vædderen og Hvidbjørnen. Thetis var det første af skibene, der indgik i aktiv tjeneste - det skete 1. juli 1991. Forsvaret VIS MERE

Kun en af de to russiske fregatter ud for Ålbæk Bugt har givet sig til kende på siden Vesselfinder, der viser et skibs position.

Her kalder fregatten sig 123 - men der skulle være tale om fregatten Kola, som hører under den russiske flåde - og først siden Thetis' ankomst har man permanent kunnet se fregatten, som før da var offline i fire timer, og igen før da kun sporadisk viste sine koordinater på Vesselfinder.

Internationalt farvand Internationalt farvand er de havområder, der ligger uden for kyststaters territorialfarvande, dvs. uden for den 12 sømilesgrænse, der blev fastlagt ved FN's Havretskonvention af 1982. 12 sømilesgrænsen går fra et lands kyst. Mellem Danmark og Sverige er der således en passage, der ligger i internationalt farvand - og det er ifølge Forsvarskommandoen her, de russiske skibe befinder sig. denstoredanske.dk VIS MERE

Handler det om havbunden?

Hvis vi ser på, hvorfor inspektionsskibet kan tænkes at være sat ind for at holde øje med russiske skibe lige på det sted i Kattegat, skal vi muligvis ned på havbunden.

At Forsvarets interesse for russerne kan hænge sammen med, hvad der sker i dybet, er ikke bekræftet af Forsvaret, som kalder emnet "kritisk infrastruktur" og henviser til Rigspolitiet.

Men umiddelbart syd for de russiske fregatter og det tredje russiske skibs lokation ligger der på havbunden vigtige kabler: euNetworks og GlobalConnect 2, som forbinder internettet i hele og dele af Europa.

Desuden er der via Læsø andre vigtige kabler, som forbinder Europa med det øvrige Skandinavien.

Det skal igen understreges, at hverken Forsvaret eller Rigspolitiet vil kommentere ovenstående. Men sikkert er det, at Thetis, der er et af det danske forsvars lidt større skibe, i øjeblikket ligger meget tæt på de to russiske fregatter ud for Ålbæk Bugt i strædet mellem Danmark og Sverige, mens forsvarets store fregat Absalon fortsat ligger og patruljerer på 12 sømilesgrænsen syd for Bornholm.

Der er desuden i skrivende stund et fartøj fra den franske flåde meget tæt på stedet, hvor ovenstående finder sted. Ifølge Vesselfinder sejler en tysk ubåd ved 13-tiden rundt inde i Ålbæk Bugt.